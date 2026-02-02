Без категорії

YouTube оголосив війну «нейрошлаку»: зникають канали-мільйонники

Понад 20% відео в рекомендаціях для нових користувачів становив саме контент від ШІ

Автор: Дайнеко Наталія
YouTube

Відеохостинг YouTube розпочав масштабну чистку платформи від низькоякісного контенту, згенерованого штучним інтелектом. Під удар потрапили навіть гіганти з величезною аудиторією. Як повідомляє The Verge, сервіс посилив модерацію так званого «нейрошлаку» — відео, що масово створюються нейромережами без суттєвого творчого внеску людини.

Хто потрапив під бан: За даними аналітичного сервісу Kapwing, платформа вже повністю заблокувала канали CuentosFacianantes (5,9 млн підписників) та Imperio de Jesus (5,8 млн). Загалом під нові правила модерації потрапили щонайменше 16 великих каналів: деякі зникли повністю, на інших видалено окремі ролики.

Причина зачистки: Ці дії стали наслідком нової політики YouTube. Гендиректор компанії Ніл Мохан офіційно визнав проблему поширення спаму та анонсував удосконалення систем боротьби з клікбейтом. Ситуація стала критичною: дослідження, оприлюднене в грудні 2025 року, показало, що понад 20% відео в рекомендаціях для нових користувачів становив саме контент від ШІ.

Нагадаємо, що раніше YouTube вже заблокував канали Screen Culture та KH Studio. Вони спеціалізувалися на фейкових трейлерах до фільмів, маючи сумарно 2 млн підписників та понад мільярд переглядів.

