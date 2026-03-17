NVIDIA анонсувала DLSS 5: дві RTX 5090 для запуску та шквал критики від геймерів

Вже не перший рік ентузіасти в мережі розважаються, створюючи за допомогою штучного інтелекту «реалістичні» версії відомих ігрових персонажів. Але тепер за справу серйозно взялася сама NVIDIA. Учора ввечері, 16 березня, «зелені» офіційно представили DLSS 5 — нове покоління свого фірмового апскейлера, розроблене спеціально для майбутніх відеокарт серії RTX 50.

Фотореалізм у реальному часі та захват Тодда Говарда

Головна гордість п’ятої версії полягає в кардинально новому підході до освітлення. Технологія здатна генерувати напрочуд правдоподібні тіні та дрібні деталі за допомогою ШІ на базі нейронного рендерингу в реальному часі. Простіше кажучи, алгоритми намагаються зробити загальну картинку та самих персонажів максимально фотореалістичними. Ефективність цього інструменту компанія продемонструвала на прикладі таких гучних тайтлів, як Resident Evil Requiem, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Hogwarts Legacy та Assassin’s Creed Shadows. При цьому в NVIDIA запевняють, що фінальний вигляд тієї чи іншої гри залежатиме виключно від бачення розробників.

Технологічний гігант уже встиг заручитися підтримкою провідних студій та видавництв, серед яких Capcom, Bethesda, Ubisoft, NetEase та Warner Bros. Games. Більше того, відомий геймдизайнер Тодд Говард особисто розхвалив DLSS 5. За його словами, завдяки цій технології багатостраждальний Starfield нарешті виглядає саме так, як він задумував ще до початку виробництва.

Дві відеокарти для однієї демки та обурення гравців

Проте за красивою картинкою ховаються суттєві нюанси. Фахівці з Digital Foundry з’ясували, що для запуску цієї вражаючої демонстрації знадобилася міць одразу двох флагманських відеокарт RTX 5090. До того ж сама технологія поки що виглядає дещо «сирою», хоча інженери обіцяють довести її до ідеалу ближче до повноцінного релізу, який намічено на осінь 2026 року.

А от реакція ігрової спільноти виявилася не просто холодною, а по-справжньому бурхливою. У дивовижному пориві одностайності геймери та навіть самі розробники жорстко засудили NVIDIA за спробу вбудувати в ігри ШІ-фільтри, які, на їхню думку, просто руйнують початковий художній задум. Багато хто звернув увагу на те, що нейромережа не стільки створює реалістичне освітлення, скільки буквально перезбирає картинку та змінює зовнішність героїв. Показовим став приклад Грейс із Resident Evil Requiem, у якої після обробки раптом збільшилися очі та помітно припухли губи.

Втім, вже на ранок інформаційний фон дещо змінився: на захист DLSS 5 почали масово виступати програмісти та ентузіасти машинного навчання. Вони переконують, що обурена публіка просто не розібралася в матчастині. За їхніми словами, технологія не використовує генеративний ШІ й не перемальовує обличчя навмисно, а за таким підходом до рендерингу — неминуче майбутнє всієї індустрії.