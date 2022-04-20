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Для World of Warcraft вийде доповнення про драконів

Blizzard офіційно анонсувала масштабне DLC для своєї головної MMORPG.

20.04.2022
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World of Warcraft: Dragonflight

World of Warcraft: Dragonflight присвячено драконам. У гру додадуть нову гігантську локацію – «Драконові острови». Територія островів поділена на п’ять зон, призначених для гравців різних рівнів. Також у Dragonflight з’явиться нова раса Dracthyr, напівлюди напівдракони. А ще – клас Evoker, який використовує магію драконів.


Крім того, Blizzard планує змінити систему талантів, оновити інтерфейс, змінити ремесла. Важливим доповненням стане просунута система відносин між геймерами, які вибрали різні фракції, наприклад, між гравцями, які вибрали Орду та Альянс.

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Терміни релізу World of Warcraft: Dragonflight, на жаль, не позначені. Чекати, певне, доведеться довго. А ось перезапуск Wrath of the Lich King, мабуть, з’явиться раніше. Це класична версія Wrath of the Lich King, але з покращеною графікою та можливістю прокачати героя до 80 рівня.

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20.04.2022
Менше хвилини
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