Найкращі бюджетні смартфони у 2022 році: 7 гідних моделей

Поняття “бюджетний” для кожного користувача може означати щось своє. Для нас це, насамперед, смартфони з нижнього цінового сегмента вартістю до 5-7 тисяч гривень. Враховуючи, з якою швидкістю розвиваються технології, сьогодні навіть недорогий апарат може мати гарний екран, швидкий процесор і NFC.





Істотний недолік багатьох доступних моделей – відсутність швидкої зарядки, не найпотужніший процесор, а іноді навіть застарілий роз’єм microUSB. Також дешевий телефон не може бути оснащений крутими камерами – якщо хочете заощадити, з цим краще просто змиритися і робити фото лише при хорошому освітленні.

Samsung Galaxy A12

Екран: 6.5″, роздільна здатність 1600×720 пікс.

Камера: 48+5+2+2 Мп

Пам’ять: від 3/32 Гбайт, слот для картки пам’яті

Процесор: MediaTek Helio P35 (MT6765)

Акумулятор: 5000 мАг

Гідні бюджетні смартфони легко знайти у корейського виробника Samsung – це молодші моделі в лінійках Galaxy А та Galaxy M. Один із найдоступніших гаджетів у 2022 році – оновлений Galaxy A12. Середня ціна його в українських магазинах – 5900 гривень.

Характеристики смартфона досить скромні, але дивує наявність підтримки безконтактних платежів і карт пам’яті обсягом до 1 ТБ. Також модель працює на Android 10 і оснащується акумулятором ємністю 5000 мАг – причому він заряджається через сучасний USB-C, а не microUSB, і навіть підтримує швидку зарядку потужністю 15 Вт.

Основна камера отримала чотири датчики з головним сенсором 48 Мп. Вона досить якісна, щоб робити гарні фото для соцмереж. Смартфон поставляється у трьох кольорах, серед яких не лише класичний чорний, але ще й червоний та синій. Корпус пристрою виконаний із пластику, як це буває у недорогих моделей.

Xiaomi Redmi 9C NFC

Екран: 6.53″, роздільна здатність 1600×720 пікс.

Камера: 13+2 Мп, автофокус

Пам’ять: від 3/64 Гбайт, слот для картки пам’яті

Процесор: MediaTek Helio G35

Акумулятор: 5000 мАг

Топ найкращих бюджетних смартфонів не можна уявити без моделі Xiaomi. Один з найдешевших, але хороших гаджетів виробника – Redmi 9C з підтримкою NFC, величезним екраном і акумулятором ємністю 5000 мАг. Його можна знайти у синьому, червоному та чорному кольорі за ціною близько 5000 гривень.

Типовий для апаратів бюджетної цінової категорії процесор від MediaTek, звичайно, не перетворює смартфон на ігровий, але цілком спритно справляється із запуском месенджерів, серфінгом та іншими стандартними програмами. Гаджет навіть потягне багато 3D-ігор, хоч і на мінімальних налаштуваннях. Єдиний недолік моделі – повільна зарядка через microUSB.

Якщо готові доплатити пару сотень гривень, зверніть увагу на модель Redmi 9 – вона коштує трохи дорожче, але оснащена квадрокамерою та потужнішим процесором, а для зарядки використовує USB-C.

HUAWEI P smart 2021

Екран: 6.67″, роздільна здатність 2400×1080 пікс.

Камера: 48+8+2+2 Мп

Пам’ять: 4/128 Гбайт, слот для картки пам’яті

Процесор: Hisilicon Kirin 710A

Акумулятор: 4000 мАг

Не найдоступніший, але найактуальніший смартфон Huawei, який можна купити за 6000 гривень. Він приваблює не лише ціною, а й приємним дизайном: модель випускається в яскраво-зеленому та чорному кольорах з акуратним блоком камери на матовій спинці. Працює пристрій на фірмовому процесорі Hisilicon Kirin 710: це означає економну витрату енергії і плавну роботу системи.

Камера з підтримкою штучного інтелекту та роздільною здатністю 48 Мп робить пристойні знімки при яскравому освітленні. Також тут використовується акумулятор ємністю 5000 мАг, який допоможе гаджетові працювати без підзарядки півтора-два дні. Сервіси Google ця модель не підтримує.

HONOR 50 Lite

Екран: 6.67″, роздільна здатність 2376×1080 пікс.

Камера: 64+8+2+2 Мп

Пам’ять: 6/128 Гбайт

Процесор: Snapdragon 662

Акумулятор: 4300 мАг

Якщо ви шукаєте смартфон з гарною камерою, доведеться вже дивитися в бік дорожчих апаратів: наприклад, лайт-версія флагмана HONOR 50 може коштувати 7-8 тисяч гривень. Модель оснащена квадрокамерою з основним сенсором 64 Мп та ультраширококутним датчиком 8 Мп. Також у гаджета майже безрамковий екран з акуратно вписаною фронталкою та пристойний об’єм пам’яті 6/128 Гбайт.

Смартфон підтримує всі Google-сервіси, але за бажанням можна встановити на нього AppGallery, де також є більшість популярних програм.

Одна з головних переваг HONOR 50 Lite – супер-швидка зарядка потужністю 66 Вт. Причому відповідний адаптер вже йде у комплекті із пристроєм. За перші 15 хвилин смартфон поповнює 55% батареї.

realme С11

Екран: 6.5″, роздільна здатність 1600×720 пікс.

Камера: 13+2 Мп

Пам’ять: від 2/32 Гбайт, слот для картки пам’яті

Процесор: MediaTek Helio G35

Акумулятор: 5000 мАг

Ще один китайський гаджет на Андроїд, який недаремно потрапив до рейтингу бюджетних смартфонів 2022 року. Модель realme C11 стане гарним вибором для тих, хто шукає недорогий смартфон без NFC із великою батареєю. Тут стоїть солідний акумулятор ємністю 5000 мАг, з яким смартфон може пропрацювати цілих два дні. Заряджається гаджет, на жаль, знову ж таки через microUSB – це компроміс для збереження невисокої ціни.

Смартфон працює на тому ж процесорі, що і модель Xiaomi, але коштує лише 3599 гривень. Проте камери тут лише дві (основна 13 Мп+2 Мп), і навіть фронталка 5 Мп. Базова модель оснащується скромним об’ємом пам’яті 2/32 Гбайт, при цьому сховище можна розширити на 256 гігів за допомогою microSD.

Infinix HOT 11S

Екран: 6.78″, роздільна здатність 2460×1080 пікс.

Камера: 50+2+2 Мп

Пам’ять: 4/64 Гбайт, слот для картки пам’яті

Процесор: MediaTek Helio G88

Акумулятор: 5000 мАг

Infinix HOT 11S, який вийшов у листопаді 2021 року, має відмінне співвідношення ціни і якості. За новинку просять близько 7000 гривень. При цьому смартфон оснащений великим екраном із частотою оновлення 90 Гц (інші моделі в нашій добірці можуть похвалитися лише 60 Гц), працює на свіжій системі Android 11 та підтримує безконтактні платежі через NFC.

З урахуванням вартості, апарат отримав просто відмінну камеру – з високою роздільною здатністю 50 Мп. Її доповнюють два датчики: AI Lens та сенсор для вимірювання глибини сцени під час зйомки з ефектом боке.

Також модель підтримує швидке заряджання потужністю 18 Вт (відповідний адаптер йде в комплекті) і оснащується енергоефективним процесором Helio G88. Загалом, він потягне більшість сучасних ігор із комфортними налаштуваннями графіки. Infinix HOT 11S доступний у чорному та зеленому кольорі.

OPPO A54

Екран: 6.51″, роздільна здатність 1600×720 пікс.

Камери: 13+2+2 Мп

Пам’ять: від 4/64 Гбайт, слот для картки пам’яті

Процесор: Mediatek Helio P35

Акумулятор: 5000 мАг

За OPPO A54 просять 6399 гривень. За такої ціни смартфон має відмінні характеристики: тут і підтримка безконтактних платежів, і великий екран, і величезний акумулятор ємністю 5000 мАг, з яким пристрій пропрацює без підзарядки цілий день, а то й два. Заряджається гаджет через USB-C та підтримує швидку зарядку (18 Вт).

Зручно, що смартфон оснащений роздільним слотом для двох наносімок і карти пам’яті об’ємом до 256 Гбайт. Отже, вам не доведеться відмовлятися від другого номера, щоб розширити сховище.

Ще одна фішка моделі – селфі-камера з роздільною здатністю 16 Мп та підтримкою AI-б’ютифікації. При зйомці портретів вона автоматично підбирає налаштування для якісної передачі кольору шкіри та освітлення. Смартфон поставляється в перламутровому синьому та чорному кольорі: корпус, як це зазвичай буває, виготовлений із пластику.