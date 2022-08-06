Найкращі моделі смартфонів 2022 року на думку GSMinfo

Вибрати смартфон у 2022 році стає непросто. Моделів сила-силенна, а щоб розібратися, яка з них краща і чому — доведеться витратити пристойну кількість часу. Така можливість є не у всіх, тож краще довірити справу професіоналам. Спеціально для наших читачів ми підготували рейтинг найкращих телефонів 2022 року.





№5 – OnePlus 10 Pro

Ціна: 29 000 гривень

Стильний OnePlus 10 Pro пропонує власнику найпередовіші характеристики. Це і 6.7-дюймовий 2К дисплей із частотою оновлення 120 Гц, і процесор Snapdragon 8 Gen 1, і потрійна камера на 48+8+50 МП. Приємні бонуси – незвичайне оформлення основної камери, фірмова оболонка OxygenOS, гучний стереозвук та реактивна 80-ватна зарядка.

№4 – Google Pixel 6 Pro

Ціна: 33 000 гривень

Самобутній флагман Google з чистим Android 12 та один з перших девайсів, який отримає оновлення до Android 13. Цікавий він і горизонтальним розташуванням основної камери на 50+48+12 МП, яке в наш час зустрічається рідко.

У справі модулі зарекомендували себе на п’ять із плюсом — фото одні з найкращих, що може зробити сучасний смартфон. Крім того, модель на борту має власний процесор Google Tensor, а також жирний АКБ на 5003 мАг.

№3 – Xiaomi 12S Ultra

Ціна: 40 000 гривень

Xiaomi 12S Ultra – найкрутіший камерофон на даний момент. Він укомплектований 1-дюймовим головним сенсором з роздільною здатністю 50 МП, який за якістю знімків обходить професійні фотоапарати. В іншому девайс теж не просідає – у нього є 6.73-дюймовий дисплей, процесор Snapdragon 8+ Gen 1, захист IP68 і акумулятор на 4860 мАч з 67-ватною зарядкою.

Xiaomi 12S

№2 – Samsung Galaxy S22 Ultra

Ціна: 45 999 гривень

Своїми гострими гранями Samsung Galaxy S22 Ultra підкорить серце найбрутальнішого бізнесмена. Також він гарантовано зацікавить за рахунок підтримки фірмового стілус S-Pen, через який від експлуатації гаджета у вас буде абсолютно унікальні відчуття. Що стосується характеристик, тут встановлена ​​одна з кращих 6.8-дюймових AMOLED-матриць з 2К роздільною здатністю та частотою оновлення 120 Гц, потужний процесор Exynos 2200 та квадрокамера на 108+10+10+12 МП.

№1 – iPhone 13 Pro Max

Ціна: 53 999 гривень

Ми не могли не включити топовий флагман Apple до цієї добірки. Якщо ви не хочете паритися з вибором моделі та бажаєте отримати смартфон, оснащений за останнім словом моди – це ваш вибір. Тут вам і 120-герцовий дисплей, і потужний процесор Apple A15, і топові фотоможливості квадрокамери 12+12+12+3D TOF. Все це у стильному корпусі, захищеному за стандартом IP68.