Кращі мініатюрні смартфони з гарним залізом та доступною ціною

Компактних смартфонів на ринку зараз мало, але вони все ж таки є. Звичайно, більшість моделей – пристрої фірми Apple, але іноді й інші компанії вистрілюють апаратами, які підійдуть любителям мініатюрних гаджетів. Щоб ви знали, які з них найкращі у 2022 році, ми підготували відповідний рейтинг.





№5 – iPhone 12 Mini

Ціна: 18 999 гривень

Компактний представник попереднього покоління хоч і вийшов наприкінці 2020 року, але все ще є актуальним. Він має на борту 5.4-дюймовий XDR OLED дисплей, а також спритний процесор Apple A14, продуктивності якого вистачає для плавної роботи iOS. Подвійна камера на 12+12 МП робить яскраві та деталізовані фотографії, а корпус з розмірами 131.5 x 64.2 x 7.4 mm та вагою 135 грам захищений від вологи за стандартом IP68.

№4 – ASUS ZenFone 8

Ціна: 21 000 гривень

ZenFone 8 – якісний апарат з мініатюрними розмірами 148 x 68.5 x 8.9 мм та 120-герцевим Super AMOLED дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц. Його серцем є блискавичний Snapdragon 888, а фотоможливості представлені парою датчиків на 64 та 12 МП. Також є стереозвук та 30-ватна швидка зарядка, а корпус захищений за стандартом IP68.

№3 – iPhone SE 2022

Ціна: від 14 999 гривень

Найдешевший спосіб приєднатися до екосистеми Apple, не купуючи уживаний iPhone. Модель SE 2022 при розмірах 138.4 x 67.3 x 7.3 мм укомплектована процесором Apple A15 Bionic, на якому працює останнє покоління iPhone 13, а тому нестачі продуктивності власники моделі не будуть відчувати найближчі кілька років.

№2 – Google Pixel 6a

Остання новинка компанії Google однозначно припаде до смаку не тільки любителям компактних пристроїв. Хоча вони оцінять розміри корпусу 152.2х71.8х8.9 мм в першу чергу. Гаджет оснащений 6.1-дюймовим дисплеєм з FHD+ роздільною здатністю, власним процесором Google Tensor, подвійною камерою на 12+12 МП, стереозвуком та акумулятором ємністю 4410 мАч з 18-ватною зарядкою.

№1 – iPhone 13 Mini

Ціна: 30000 гривень

Найкращий компактний смартфон, який є на ринку зараз. З корпусом 131.5 x 64.2 x 7.7 мм впорається абсолютно будь-який користувач. При цьому в плані продуктивності девайс не поступається більш високим побратимам – Apple A15 Bionic під капотом робить свою справу. Також телефон має подвійну камеру на 12+12 МП, батарею ємністю 2438 мАг з 18-ватною зарядкою і соковитий стереозвук.