ТОП-15 найкращих ігор на Android у 2022 році в українському Google Play

Нові ігри на Андроїд виходять щодня, але переважна більшість з них – відверте сміття. Доводиться витрачати чимало часу та трафіку, щоб знайти щось варте уваги серед купи проектів. Тільки навіщо возитися самому, якщо редакція GSMinfo вже підготувала свіжий топ, до якого увійшли найкращі останні ігри на Андроїд, що вийшли 2022 року.





№15 – Abandon Ship

Abandon Ship – тактична морська стратегія з акцентом на битвах між кораблями. Приготуйтеся до мандрівок незвіданими морями, бо відтепер ви капітан піратського корабля і вільні пливти, куди захочете. Досліджуйте нові землі, прокачуйте свою шхуну, обстрілюйте берегові укріплення, бийтесь з королівським флотом та морськими чудовиськами.

Ну а якщо ваш корабель затонув – не біда, завжди можна кинути його і припливти на шлюпці до найближчого острова, щоб повернутися пізніше і помститися кривдникам. Невигадливий, але захоплюючий геймплей та графіка в стилі олійних картин художників-мариністів – головні переваги цієї гри.

№14 – Cozy Islands

Поціновувачам неквапливих та медитативних ігор, на чолі яких стоїть крафт, а не битви, можна порекомендувати Cozy Islands. Під вашим управлінням опиниться кумедне рудоволосе дівчисько і невеликий, але поки що не забудований острів. Його облагородженням і доведеться зайнятися.

Процес цей не швидкий, адже спочатку потрібно видобути камінь та звести фундамент, для стін потрібно дерево, для вікон – скло, а на дах – черепиця. Навколо видобутку ресурсів, виробничих ланцюжків та почуття глибокого задоволення від скоєного і будується весь геймплей. У Cozy Islands приємна графіка та дуже затишна атмосфера, саме те, щоб скоротити пару вечорів.

№13 – Truckers of Europe 3

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У що пограти на телефоні, якщо хочеться перейнятися духом старих добрих «Дальнобійників»? Можна спробувати Truckers of Europe 3 – тут теж доведеться колесити на фурі дорогами Європи і доставляти різні вантажі, отримуючи за них гроші. Але за цією, на перший погляд, простоватою ідеєю криється безліч механік, яких не очікуєш від мобільної гри.

Вантажівка відчувається важкою, її керування залежить від типу дорожнього покриття та погодних умов. Як справжню машину її потрібно заправляти, ремонтувати і навіть мити після чергової доставки, адже в брудний контейнер ніхто свій товар не віддасть.

№12 – Backrooms Anomaly: Horror game

Backrooms Anomaly: Horror game – відмінний спосіб полоскотати собі нерви без інтернету. Герой гри потрапляє до загадкового лабіринту, який, здається, розтягнувся на цілу нескінченність. Завдання гравця – вибратися з нього і не потрапити в лапи моторошним істотам, що населяють будинок.

Виживання ускладнюється тим, що заряд ліхтарика закінчується, а темних приміщень чимало, витривалість падає, а рівень здорового глузду поступово знижується, спотворюючи картинку. Загалом, звичні хорор-елементи тут подаються в нетиповому антуражі, і розбиратися в тому, що відбувається, дуже цікаво.

№11 – eFootball™ 2022

Є чим поживитись і фанатам спортивних симуляторів, які шукають нові ігри для смартфонів в 2022. eFootball™ з головою занурить у світ футболу та дасть керувати реально існуючими клубами та їхніми гравцями. Очолюйте свій улюблений футбольний клуб, купуйте найкращих гравців та здобуйте перемоги на чемпіонатах як офлайн, так і онлайн.

Що важливо, eFootball™ повністю безкоштовна гра, а якість графіки та фізика як для фрі-ту-плей проекту тут просто топова. Правда, оптимізація у гри кульгає, і щоб повністю оцінити красу картинки вам знадобиться досить потужний пристрій.

№10 – Offroad Unchained

Краще гонок можуть бути тільки розраховані на багато користувачів гонки, а якщо додати до них ще й бездоріжжя з трамплінами і брудом, що летить на всі боки, то вийде ураганний коктейль під назвою Offroad Unchained. Безліч трас, автомобілів та режим кар’єри чекають, коли ви встановите гру та натиснете на педаль газу. Групові заїзди з друзями в Offroad Unchained – окремий вид насолоди, особливо якщо ви всі разом змагаєтесь однією командою проти іншої.

№9 – Dynasty Legends 2

Dynasty Legends 2 – одна з найдрайвовіших азійських екшен РПГ від третьої особи. Це не черговий проект із відкритим світом, замість нього тут місто-хаб, у якому відбуваються вся активність між місіями, а власне самі місії – це великі арени з полчищами ворогів. У розпорядженні гравця будуть кілька персонажів зі своїми здібностями, за допомогою яких можна розправлятися ефектно з супостатами.

Є тут і вертикальний геймплей з осадами замків і PVP-режим у форматі 1×1, 3×3, 5×5. На жаль, перекладу на українську у Dynasty Legends 2 поки немає, але базової англійської цілком достатньо, щоб розібратися з сюжетом.

№8 – Warcraft Arclight Rumble

У які ігри пограти на телефоні, якщо ви шанувальник проектів на кшталт Clash Royale і всесвіту Warcraft? Відповідь це питання – Warcraft Arclight Rumble. Тут примітивна, але затягуюча механіка: ви виставляєте на полі істот, які борються з хвилями ворога, щоб дістатися до його бази і розгромити.

Для перемоги можна користуватися заклинаннями, баффами від лідерів та захоплювати спеціальні точки, що дають бонуси. Ну і, звичайно, насолоджуватися видом істот із улюбленого всесвіту: ордою, ельфами, гоблінами та іншими, список можна продовжувати довго.

№7 – Catalyst Black

Продовжує рейтинг із новими Android іграми Catalyst Black – мультиплеєрний шутер з видом зверху та приємною мультяшною графікою. Його робила компанія Super Evil Megacorp, автор Vainglory, що для багатьох вже рекомендація.

Тут багато різних героїв, але їх клас, попри усталені штампи, не визначає здібності. На те, що вміє робити персонаж, впливають предмети, а також основна та додаткова зброя. У всіх є маска, що дозволяє, накопичивши особливий ресурс, перетворитися на величезну і руйнівну істоту. Catalyst Black дуже весело грати, особливо якщо рубатися в режимі 12 на 12 гравців.

№6 – PUBG: New State

New State – нова версія та ідейне продовження знаменитої PUBG: Mobile. Гравцям пропонується знайома «королівська битва», але з покращеною графікою, дії якої відбуваються у світі майбутнього. З’явилася гігантська нова карта під назвою «Трій», кілька свіжих режимів та набір футуристичних озброєнь, які досить сильно змінюють звичний геймплей.

№5 – Diablo Immortal

Що в топі нових ігор для Android робить Diablo Immortal? Можна багато говорити про те, що Blizzard скотилася і звинувачувати компанію в драконівському рівні донату, де на повне прокачування персонажа потрібно витратити кілька тисяч доларів. Але це не змінює того факту, що Immortal є однією з найкращих екшн-RPG на мобільних пристроях.

У Diablo Immortal є 6 абсолютно різних класів, якісна графіка, барвисті локації, боси, різноманітні івенти і, зрештою, вже знайомий по інших частинах всесвіт, що викликає почуття ностальгії. І отримати насолоду від Diablo Immortal можна навіть без вкладення коштів.

№4 – T3 Arena

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Щоб зрозуміти, що таке T3 Arena, уявіть мобільну версію Overwatch. Причому порівняння буде в суто позитивному ключі, інакше цей проект не потрапив би у найкращі ігри для Андроїд. Тут класна стилізована графіка, але найсильніша сторона T3 – це, звичайно, герої. Всі вони барвисті, харизматичні та у кожного свій геймплей із унікальним набором навичок.

Бої у форматі 5х5 виходять дуже динамічними. Гра має кілька розрахованих на багато користувачів режимів і повністю заточена на PVP – готуйтеся показувати суперникам скілл.

№3 – League of Legends: Wild Rift

Мало які компанії користуються таким народним коханням, як Riot. Успіх League of Legends не закружляв розробникам голови, і вони продовжують випускати один придатний проект за іншим. Wild Rift – мобільна версія LoL і ця гра принесла на Android все те, за що так люблять оригінал.

Кілька десятків вже знайомих чемпіонів зі своїм унікальним геймплеєм, система рун, найкращі режими з LoL, рейтинг, заради якого багато хто грає та прокачує свої навички. Так, в чомусь гра стала простіше для мобільних пристроїв, але відчувається вона не менш весело. Це один із найкращих, якщо взагалі не найкращий, мультиплеєрний проект у жанрі MOBA.

№2 – Apex Legends Mobile

Ще один із мастодонтів світу «королівських битв» – Apex Legends – цього року запустив власну мобільну версію шутера. Apex Legends Mobile не вдарив у бруд обличчям, порадувавши користувачів якісною графікою та перенесенням на мобілки всіх механік оригінальної гри.

Вибравши одного з більш ніж десятка героїв і поєднавшись в загін з 3-х чоловік, вам доведеться здолати всіх інших. Коло смерті щоразу звужується, вороги дедалі ближче і напруга наростає. Гармати, скіни, ефектні здібності та нескінченна стрілянина – все, за що гравці по всьому світу так люблять Apex Legends.

№1 – Streets of Rage 4

Streets of Rage 4 – єдиний платний проект у добірці, але він того вартий (також легко гуглиться зламана версія гри). Це справжня перлина жанру beat’em up. Геймплей тут схожий на ігри зі старих консолей: вбиваєте всіх ворогів на екрані і переходите на наступний, доки не дістанетеся до кінця рівня або боса. Але як класно тут все зроблено, починаючи з топової 2D-графіки і закінчуючи анімаціями, на які хочеться дивитися знову і знову.

Декілька героїв, різноманітні вороги, цікаві боси, сюжет, що подається у вигляді коміксу – занудьгувати точно не вийде. Ті, хто грав у попередні частини, зустрінуть старих знайомих та згадають минулі часи. Бажаєте скачати нові ігри на телефон? Streets of Rage 4 – це кандидат номер один.