Кращі смартфони з великим акумулятором та хорошими характеристиками

Акумулятор – один із основних компонентів сучасного смартфона. Багато в чому саме від нього залежить те, як довго телефон зможе опрацювати на одному заряді. Погодьтеся, цей момент важливий, оскільки якщо пристрій доведеться підключати до розетки через декілька годин користування, нормально взаємодіяти з таким апаратом просто не вийде. Саме тому ми склали рейтинг найкращих смартфонів з великим акумулятором та добрими характеристиками.





№5 – Infinix Hot 11

Ціна: 6999 гривень

Якщо ви не чули про бренд Infinix і не довіряєте його продукції – відкиньте забобони убік. Hot 11 – чудова модель, оснащена акумулятором на 6000 мАч з підтримкою 18-ватної швидкої зарядки, а також величезним 6.82-дюймовим екраном. У ролі процесора тут використовується Helio G37, але в спинці розташована подвійна камера на 50+2 МП.

№4 – Realme C25s

Ціна: 6226 гривень

Бюджетник від Realme з квадратним блоком основної камери та фактурною спинкою оснащений ємною батареєю на 6000 мАг. У поєднанні з HD+ екраном та енергоефективністю процесора Helio G25, її достатньо на 2-3 дні автономної роботи, залежно від навантаження. Також модель має солідну для такої ціни потрійну камеру на 48+2+2 МП.

№3 – Tecno Pova 2

Ціна: 6999 гривень

Tecno Pova 2 – ефектний смартфон, який на відміну від попередніх телефонів оснащений дисплеєм з повноцінною FHD+ роздільною здатністю. Ємність акумулятора становить значні 7000 мАг, передбачена 18-ватна зарядка, в якості процесор виступає Helio G85. Є квадрокамера на 48+2+2+0,8 МП.

№2 – Poco X3 Pro

Ціна: 8999 гривень

По ємності акумулятора Poco X3 Pro поступається попереднім моделям – 5160 мАг, але за сукупністю інших параметрів виглядає краще. Наприклад, 6.67-дюймовий дисплей оновлюється з частотою 120 Гц, а за продуктивність тут відповідає Snadpragon 870, що спокійно справляється навіть із сучасними іграми.

№1 – ASUS ROG Phone 5s

Ціна: 32000 гривень

Єдина по-справжньому флагманська модель у рейтингу. Вона оснащена монструозною батареєю на 6000 мАч з підтримкою 65-ватної зарядки, 144-герцевим AMOLED дисплеєм діагоналлю 6.78 дюймів, топовим процесором Snapdragon 888+, а також відмінним набором камер – 64+13+5.