5 смартфонів Xiaomi, від покупки яких краще відмовитись

Давайте подивимося на ті смартфони Xiaomi, що продаються в Україні або на AliExpress зараз і вирішимо, які з них точно не варто купувати. Приготуйтеся – сьогодні буде дуже гаряче!





Xiaomi Redmi Note 10T

Один із найменш цікавих смартфонів марки в Україні. Середні камери, тьмяний IPS-екран, дешевий пластиковий корпус, середня за сьогоднішніми мірками швидкість зарядки. За що його взагалі можна любити? Хіба що за хороший процесор Dimensity 700 і підтримку 5G, якої в українській версії все одно немає – вирізали за непотрібністю. Сумнівна покупка, особливо у нинішніх реаліях.

Xiaomi 12X

Здебільшого проблема цього смартфона тільки одна – ціна від 22 тисяч гривень. Навіть за топові Mi 10 і Mi 11 це було забагато, а 12X навіть флагманом не є – він побудований на дворічному чіпі Snapdragon 870, не має бездротової зарядки, обділений телевиком. Хоча і переваг у нової моделі чимало: відмінна основна камера, стереодинаміки, компактний корпус, крутий екран. Але за такі гроші вже хочеться Snapdragon 8 gen 1 помацати.

Xiaomi Poco M4 Pro 4G

«Шоб було» – саме так двома словами можна описати цю новинку. Смартфон з незрозумілим позиціонуванням, який начебто і ненабагато краще, ніж M4 Pro 5G, але при цьому і коштує в півтора рази дорожче. За що платити такі гроші? За процесор Mediatek Helio G96? За AMOLED-екран? За не найкращу у класі камеру?

Xiaomi Redmi 10

Коли цей телефон тільки-но з’явився у продажу – а сталося це ще минулого серпня – він шокував своїми можливостями: всього за $150 ми отримували і новий процесор, і екран із частотою оновлення 90 Герц, і придатну камеру на 50 МП.

Зараз при ціні під 8000 тисяч Redmi 10 повністю втратив своє обличчя, адже реалізація всіх його крутих фішок виявилася так собі. Новий процесор ледве тягне на собі вантаж із важкої прошивки та плавного екрану, а камера Samsung JN1 показала найгірші результати серед усіх смартфонів із таким самим датчиком. Дива не трапилося, хоча за оснащеністю, звичайно, десятка дуже гарна.

Xiaomi Poco X4 Pro

Xiaomi можна сміливо віднести до тих хлопців, що спочатку завищують очікування від себе, а потім їх руйнують. Так було ще з першим Pocophone F1, який так і не отримав гідного спадкоємця: Poco F2 Pro коштував майже в півтора рази дорожче, і частина аудиторії вже не змогла його собі дозволити. Це ж трапилося і з Poco X3 Pro, продовження якого теж вийшло так собі. Ні, Poco X4 Pro не став дорожчим (принаймні, у доларах), але по начинці пішов на кілька кроків назад.

Це ж ким треба бути, щоб після топового Snapdragon 860 поставити непорозуміння під назвою Snapdragon 695, яке навіть зйомку в 4K не тягне? Зрозуміло, що далеко не всім потрібна флагманська потужність, але якщо вже заявили про себе – так продовжуйте робити добре! Але ні, краще зробити чергову кальку з китайського Redmi Note 11E Pro та з індійського Note 11 Pro+ 5G, а потім продавати її за більше ніж 10 тисяч. Благо компанія і сама розуміє, що це дорого, тому вже робить на нього знижки, але факт залишається фактом – до лаврів Poco X3 цього телефону ніколи не дотягнутися.