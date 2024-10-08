Огляд Bluetti AC200L: як пережити зимові відключення світла

До нас на огляд потрапила електростанція Bluetti AC200L. Дана модель оснащена літій-залізо-фосфатним (LiFePO₄) акумулятором ємністю 2 048 Вт-год з можливістю розширення до 8 192 Вт-год. З вихідною потужністю 2400 Вт змінного струму та режимом бусту потужності 3600 Вт вона може стати у нагоді в доволі складних ситуаціях.

Щоб дати вам уявлення про її потужність та ємність, виробник заявляє, що вона здатна живити 150-ватний холодильник понад 30 годин, забезпечити підзарядку ноутбука понад 46 разів та підзарядку iPhone 15 понад 300 разів.

Загальні характеристики

Bluetti AC200L важить 28,3 кг і має розміри 42 x 28 x 36,65 см. Такі параметри це компроміс між забезпеченням значної потужності і збереженням певної мобільності, що може бути важливим фактором для користувачів, яким потрібно часто переміщати пристрій.

Хоча сама електростанція може бути доволі важкою для постійного переміщення, вона відносно портативна і може бути легко перенесена однією або двома людьми між кімнатами чи з будинку на вулицю. Завдяки ручкам її можна легко перевозити в автомобілі, піднімати по сходах або брати з собою в походи, які не потребують перенесення.

Станція працює в діапазоні температур від -20 до 40°C. Це дозволяє використовувати її в різних умовах навколишнього середовища, що дуже актуально для українських зим. Однак продуктивність і ефективність в екстремальних температурах можуть відрізнятися і повинні враховуватися потенційними користувачами в залежності від планованих граничних температур використання.

Виходи та роз’єми

AC200L має кілька варіантів виходів для підключення різноманітних електричних приладів.

Зокрема, станція має чотири розетки змінного струму 230В/20А, які підходять для стандартних електричних пристроїв.

Крім того, вона пропонує вибір USB-роз’ємів і роз’ємів постійного струму, включаючи два потужних порти USB-C потужністю 100 Вт для швидкої зарядки ноутбуків і мобільних пристроїв, два порти USB-A потужністю 18 Вт, а також розетку для автофургонів 48 В постійного струму / 8 А і автомобільну розетку 12 В / 10 А, обидві з яких регулюються для забезпечення стабільної подачі електроенергії.

Інвертор видає чисту синусоїду, що є критично важливою особливістю, оскільки це забезпечує чистий, стабільний електричний струм, необхідний для безпечного живлення чутливих електронних пристроїв, таких як котли, ноутбуки, медичне обладнання тощо, без ризику пошкодження, яке може бути спричинене менш стабільними джерелами живлення.

Режим підвищення потужності, який збільшує вихідну потужність пристрою до 3600 Вт, дозволяє AC200L підтримувати прилади з більш високими вимогами до потужності, включаючи електроінструменти, кухонну техніку та інше обладнання, яке вимагає значної кількості енергії для запуску або роботи. Ми перевірили цей режим на зарядці авто, і вона стабільно видавала 2800 Вт.

Потенціал та розширення

AC200L оснащена літій-залізо-фосфатним (LiFePO₄) акумулятором ємністю 2 048 Вт-год. Ця ємність може бути розширена завдяки сумісності з додатковими акумуляторними модулями, а саме B210, B230 і B300. Такий модульний підхід дозволяє користувачам збільшити загальну ємність зберігання енергії до 8 192 Вт-год.

Така можливість розширення підходить для різних застосувань, від короткочасних відключень електроенергії до тривалого автономного використання, дозволяючи підключити один модуль B230 для збільшення ємності до 4 096 Вт-год або два модулі B300 для досягнення пікової ємності.

Заряджання та підзарядка

Електростанція AC200L може поповнити свої запаси дуже швидко. При використанні джерела змінного струму потужністю 2400 Вт вона здатен досягти 80% заряду приблизно за 45 хвилин.

Крім того, дана модель підтримує сонячну зарядку з максимальною вхідною потужністю 1200 Вт, що дозволяє повністю зарядити батарею приблизно за 2 години, за умови ідеальних сонячних умов.

AC200L має функцію дистанційного керування та моніторингу за допомогою додатку BLUETTI, який підключається до пристрою через Bluetooth та WiFi.

Додаток дозволяє вам робити все віддалено так, ніби ви знаходитесь перед пристроєм, і навіть більше. Він дозволить перемикатися між трьома режимами зарядки (Стандартний, Турбо і Безшумний) і чотирма режимами роботи (Стандартний ДБЖ, ДБЖ з пріоритетом PV, ДБЖ з контролем часу і ДБЖ з індивідуальними налаштуваннями).

Загалом, пристрій працює дуже тихо, а вентилятор вмикається лише під великим навантаженням або коли ви заряджаєте на високій потужності.

Ефективність та експлуатація

AC200L може без проблем живити прилади змінного струму потужністю до 2400 Вт, хоча тут варто прояснити кілька моментів. 2400 Вт – це безперервна номінальна потужність і це нормально, якщо вона ненадовго перевищує цей показник – станція потенційно може обробляти 3 кВт протягом хвилини або двох. AC200L також має режим «Power Lifting», який дає змогу запускати навантаження з високим номіналом, примушуючи їх напругу та струм бути трохи нижчими, ніж зазвичай. Наприклад, ви можете увімкнути чайник потужністю 3 кВт, але насправді він не отримає 3 кВт, і закипатиме трохи повільніше, ніж зазвичай.

Безперервної потужності 2,4 кВт більш ніж достатньо для роботи будь-якого великого приладу в пересічному домогосподарстві, включаючи стандартний домашній чайник, індуктивну зарядну плиту або навіть обігрівач на повну потужність. Станція не зможе працювати одночасно з декількома такими потужними приладами, але без проблем справиться з декількома меншими пристроями.

Якщо ви сумніваєтеся, увімкніть прилад і подивіться, скільки він споживає електроенергії – але майте на увазі, що деякі прилади споживають енергію лише з перервами. Наприклад, морозильній камері не потрібно багато енергії, коли дверцята зачинені. Але якщо ви відкриєте її і дозволите температурі підвищитися, вона ввімкнеться і споживатиме кілька сотень ват. Тому не покладайтеся на індикатор енергоспоживання в будь-який момент; виміряйте загальну потужність, спожиту приладом протягом принаймні цілого дня, щоб визначити, чи буде AC200L вам вистачати.

З ємністю 2048 Вт-год, спочатку визначте, скільки енергії буде споживати ваш пристрій. Наприклад, апарат CPAP може споживати близько 35 Вт. Знову ж таки, цей розрахунок працює тільки для пристроїв, які споживають енергію безперервно. Потім розділіть 2048 на потужність, щоб визначити кількість годин роботи. Для цього прикладу 2048 / 35 = 58 годин. Або чайник для гарячої води потужністю 2,4 кВт працюватиме безперервно протягом 50 хвилин. Реально, ви також повинні відняти близько 20% від цієї оцінки на втрати при перетворенні.

Вихід постійного струму і USB активуються незалежно один від одного. Вихід постійного струму подається через порт прикурювача і розетку на 48 В постійного струму.

USB-вихід трохи розчаровує: лише два порти USB-A (15 Вт) і два USB-C (100 Вт). Вони закриті гумовими заглушками, щоб запобігти потраплянню пилу. Зверху також немає майданчика для бездротової зарядки. Разом з розумним ДБЖ і режимами зарядки, створюється враження, що AC200L розроблений для більш важких умов експлуатації, а не як аварійне джерело живлення для смартфонів і планшетів на всю сім’ю.

Дехто називає AC200L погіршеною версією AC200 Max через рішення прибрати автомобільний порт на 12 В постійного струму і 5 мм роз’єм, а також дві бездротові зарядні панелі. Якщо щось з цього важливо для вас, то AC200 Max може бути кращим вибором. Однак, AC200 Max не такий розумний, коли справа доходить до режимів зарядки, і має повільнішу зарядку від мережі змінного струму і сонця.

Чи варто купувати Bluetti AC200L?

Bluetti AC200L не є універсальною електростанцією для всіх ваших домашніх потреб та пригод на природі. Через велику вагу її складно перевозити без автомобіля, тому ви не візьмете її з собою в далекий похід. Проте станція чудово підходить для живлення невеличкої квартири або будинку на час тимчасового відключення світла, а її продуктивності точно вистачить для більшості домашніх пристроїв.

Крім того її ціна є значно нижчою ніж у конкурентів, а характеристики та продуктивність зовсім їм не поступаються.



