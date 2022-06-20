ТОП-5 найпопулярніших смартфонів в Україні до 14 тис. грн

У сегменті до 14 тисяч гривень достатньо якісних телефонів, функціоналу яких з головою вистачить навіть вимогливим користувачам. Однак, щоб купити апарат, максимально вигідний з точки зору співвідношення ціни та якості, треба розібратися у всіх нюансах пристроїв. Час на це є не у кожного, саме тому, ми склали експертний рейтинг найкращих смартфонів ціною до 14 тисяч гривень.





№5 — OPPO Reno 5

Ціна- 14 тисяч гривень

Ефектний смартфон від OPPO може похвалитися наявністю процесора Snapdragon 720G, 90-герцевим AMOLED дисплеєм та квадрокамерою 64+8+2+2 МП. Знімки виходять насиченими та різкими, без проблем із динамічним діапазоном. Спереду розташована 44-мегапіксельна фронталка, а автономність забезпечує АКБ на 4310 мАг з 65-ватною швидкісною зарядкою.

№4 — Xiaomi 11 Lite 5G NE

Ціна – 14 тисяч гривень

Стильний і тонкий (6.8 мм) гаджет від Xiaomi, що працює на базі Snapdragon 778G – потужного процесора, якого вистачить як для роботи у базових програмах, так і для ігор. Є батарея на 4250 мАч з 33-ватною зарядкою та потрійна камера на 64+8+5 МП. Спереду встановлений 6.55-дюймовий дисплей AMOLED з частотою оновлення 90 Гц.

№3 — Poco X3 Pro

Ціна – 12 500 гривень

Poco X3 Pro – найкращий вибір для тих, кому потрібен смартфон для ігор. Під його капотом знаходиться найпотужніший Snapdragon 860, за рахунок якого телефон у плані продуктивності втирає носа будь-якому конкуренту за ті ж гроші. Крім того, він пропонує власнику 6.67-дюймовий IPS екран із частотою оновлення 120 Гц, захист від вологи та пилу за стандартом IP53 та камеру на 48+8+2+2 МП.

№2 — Redmi Note 10 Pro

Ціна – 12 000 гривень

Один із найвигідніших телефонів за свої гроші. За доступної вартості він пропонує 120-герцевий AMOLED дисплей, який мало чим відрізняється від екранів флагманів та квадрокамеру з провідним датчиком на 108 МП. Знімки виходять різкими, насиченими та без падіння контрастності. Ще одна особливість модель – стильний дизайн. Виглядає смартфон дуже дорого.

№1 — Samsung Galaxy A52

Ціна – 14 тисяч гривень

Хітовий телефон корейської компанії. У нього на борту є Super AMOLED матриця із частотою оновлення 90 Гц та квадрокамера з провідним датчиком на 64 МП, який оснащений оптичною стабілізацією. Як процесор виступає Snapdragon 720G, а автономність гарантує АКБ на 4500 мАч з 15-ватною зарядкою.