ТОП кращих роутерів для стабільного інтернету та далекобійного Wi-Fi

У добірку кращих роутерів від GSMinfo увійшли п’ять моделей з Піднебесної. Це найкращі варіанти, які тільки можна зараз придбати у Китаї. Рейтинг є актуальним на літо 2022 року.





Redmi AX5400 Gaming

Працює роутер на процесорі IPQ5018. Він має 512 МБ оперативної пам’яті, підтримку 4×4 MIMO (5 ГГц) та 2×2 MIMO (2,4 ГГц), LAN 2,5 Гбіт/с. Відрізняється також пристрій наявністю подвійного WAN (тобто ви можете поставити два провайдери одразу) та подвійної LAN-агрегації, наявністю підсвічування. Керувати роутером можна через програму.

Xiaomi AX6000

Цей роутер може працювати як базова станція. Також він підтримує 4К QAM, 4×4 160 МГц, порти LAN 2,5 Гбіт/с. Процесор тут встановлений Qualcomm IPQ5018.

Redmi AX6000

Як і роутер, що йде за ним, підтримує 160 МГц, 4К QAM. Знаходиться він на третьому місці саме тому, що у нього, на відміну від Redmi AX5400, є кастомна прошивка. Об’єм ОЗУ у пристрою дорівнює 512 МБ.

Redmi AX5400

Підтримує ширину каналу 160 МГц, 4К QAM. При цьому дана модель – шестиканальна. Об’єм оперативної пам’яті роутера складає 512 МБ. Відрізняється цей роутер великою площею покриття.

Tp Link AX73

Цей роутер зміг завоювати всенародне кохання. Пов’язано це з тим, що має відмінне співвідношення ціни і потужності. Девайс забезпечує продуктивність 2,4 ГГц, підтримує Wi-Fi 6E, індекс швидкості AX5400. Є у роутера та USB-порт 3.0, підтримка Apple Time Machine, FTP-сервера, функція батьківського контролю. Також роутер підходить для організації мережі «розумного будинку», оскільки до нього можна підключити одночасно понад 200 пристроїв.