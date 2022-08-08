Найкомпактніші смартфони з гарним залізом та адекватною ціною

У 2022 році компактні смартфони не мають особливого попиту, оскільки більшість покупців не готові жертвувати розмірами екрану, але ще залишаються люди, які не терплять великі лопати. Для таких читачів нашого порталу ми підготували рейтинг п’яти найкращих компактних смартфонів із гарним залізом та доступною ціною.





№5 – Sony Xperia Ace III

Ціна: 8000 гривень

На початку літа цього року японці випустили компактний Sony Xperia Ace III. При вазі 162 г його габарити складають 140 x 69 x 8,9 мм. За продуктивністю зірок з неба гаджет не хапає, але для базових завдань його вистачить. Процесор Snapdragon 480 гарантує плавну роботу інтерфейсу, а 5.5-дюймовий екран непоганий при споживанні медіаконтенту. До того ж тут є акумулятор на солідні для мініатюрного телефону 4500 мАг.

№4 – Pixel 5a

Ціна: 17 000 гривень

Google Pixel 5a – останній компактний телефон Google. Його розміри становлять 154.9 x 73.7 x 7.6 мм. Що стосується інших характеристик, на борту пристрою є 6.34-дюймовий дисплей OLED, процесор Snapdragon 765G, подвійна камера 12.2+16 МП, стереодинаміки і батарея на 4680 мАч з 18-ватною швидкою зарядкою.

№3 – iPhone SE 2022

Ціна: 20 000 гривень

iPhone SE 2022, що вийшов у березні, має розміри 138.4 x 67.3 x 7.3 мм і важить всього 144 грами. Його корпус захищений від води за стандартом IP67, а під капотом знаходиться найпотужніший Apple A15 Bionic. 4.7-дюймовий IPS-екран видає досить якісну картинку та відмінно підходить для того, щоб розглядати шикарні фотографії, зроблені на основну 12-мегапіксельну камеру.

№2 – ASUS ZenFone 9

Ціна: 30 000 гривень

Новий флагман тайванської компанії має розміри 146.5 x 68.1 x 9.1 мм за вагою всього 169 грам. Вправлятися з ним однією рукою — справжнє задоволення. За характеристиками це справжнісінький топ — новий процесор Snapdragon 8+ Gen 1, 120-герцова Super AMOLED матриця і забійна камера на 50+12 МП. Доповнюється це стереозвуком та корпусом із захистом від вологи за стандартом IP68.

№1 – iPhone 13 Mini

Ціна: 33 000 гривень

Найпотужніший компактний телефон купертинівців. Розміри у нього просто крихітні – 131.5 x 64.2 x 7.7 мм, а вага складає лише 141 грам. При цьому смартфон оснащений таким же процесором Apple A15 Bionic, як і побратими гаджета, а також аналогічною подвійною камерою на 12+12 МП. Є 5.4-дюймовий дисплей, стереозвук, корпус із захистом IP68 та акумулятор на 2438 мАг з 18-ватною зарядкою.