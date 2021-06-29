Огляд Mibro Color – бюджетний годинник, який вміє виміряти кисень в крові

Сьогодні ми пропонуємо вам огляд нового смарт-годинника, недавно випущеного брендом Mibro під назвою Mibro Color. Це бюджетний гаджет, ціна якого становить всього 36 доларів. Отже, якщо вже годинник коштує так дешево, чи варто купувати його не замислюючись, або краще взагалі обійтися без нього? Що ж, давайте дізнаємося це разом в огляді!





ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розмір корпусу: 43 * 35 мм, товщина = 10,2 мм

Розмір ремінця: ширина = 20 мм, довжина в розкладеному вигляді 252 мм

Вага: 52 г (включаючи ремінець)

Матеріал: метал + ПК / АБС + рідкий силіконовий каучук

Дисплей: 1,57-дюймовий HD-екран

Ємність акумулятора: 270 мАг

Версія Bluetooth: V5.0

Датчики: частота серцевих скорочень PPG, кисень у крові, відповідно

Водо- і пилезахищений: 5 атм

Робоча температура: -20 ℃ ~ 45 ℃

УНІКАЛЬНИЙ ДИЗАЙН

Почнемо зі слабкого боку цього смарт-годинника, який, як і багато інших в останні роки, брав натхнення у Apple Watch.

Mibro Color має відносно невеликий корпус квадратної форми (43 * 35 мм), а його товщина також аж ніяк не надмірна – всього 10,2 мм. Однак, на жаль, зовнішній вигляд зовсім не преміальний, з не дуже тонкими краями і загостреною обробкою, яка не дуже приємна на дотик. Те ж саме можна сказати і про дуже маленьку і злегка хитку єдину бічну кнопку.

Компанія Mibro також вирішила додати маленькі білі рисочки на чотирьох гранях, користь яких нам незрозуміла і які дещо погіршують стиль.

Що стосується дисплея, то 1,57-дюймова панель досить чітка і яскрава, так що ви зможете без проблем бачити все навіть вдень і при сонячному світлі. До позитивних моментів ми також додаємо олеофобну обробку, яка, схоже, працює дуже добре, оскільки навіть після багаторазового дотику до екрану на ньому не залишається слідів відбитків пальців.

Крім того, сенсор дуже чуйний, хоча, на жаль, анімація не така плавна, як хотілося би.

ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

З точки зору функціональності Mibro Color – це повноцінний розумний годинник. У ньому є практично все, починаючи від крокоміра і закінчуючи моніторингом рівня кисню в крові.

Але не все так гладко. Насправді дуже складно зрозуміти, чи правильно вимірюється кисень в крові або серцебиття. Це пов’язано з тим, що навіть при порівнянні з іншими смарт-годинниками або пристроями неможливо визначити правильне значення, якщо тільки ви не використовуєте апарат професійного класу.

Отже, припускаючи, що Mibro Color точний, ми все ж можемо використовувати його в якості орієнтира при раптових змінах різних значень. Наприклад, якщо частота серцевих скорочень збільшиться з 80 до 120 ударів в хвилину або кисень в крові знизиться (Sp02) з 99% до 94% без будь-якої причини, тоді нам доведеться почати турбуватися.

Ще однією сильною стороною Color є додаток-компаньйон, який в даному випадку називається “Mibro Fit”. Додаток насправді досить добре зроблений, до нього дуже легко підключити годинники і отримувати на нього різні push-повідомлення всіх видів, такі як SMS-повідомлення, меседжі з Viber, WhatsApp, Telegram і багато іншого. Або навіть синхронізувати дані, зібрані на смарт-годиннику, щоб показати їх у додатку.

А ось з різноманіттям циферблатів не все так добре, їх всього 20 штук, проте ви можете створювати власні, що покращує ситуацію

АВТОНОМНІСТЬ

Що стосується автономності, Mibro Color розряджається приблизно на 10% в день (при максимальній яскравості), тому теоретично ви можете досягти як мінімум 10 днів автономної роботи. У будь-якому випадку, автономність сильно варіюється в залежності від використання та активних функцій, тому неможливо назвати точну кількість днів.

ВИСНОВКИ

При ціні близько 30 євро Mibro Color, безсумнівно, дуже цікавий смарт-годинник, вже навіть тільки за наявність моніторингу кисню в крові (Sp02).

В іншому йому трохи не вистачає дизайну, а циферблати годинника здебільшого зовсім нецікаві. Так що це смартвотч, рекомендований для тих, хто хоче мати різні функції для контролю свого здоров’я (очевидно, в “любительському” варіанті) і байдужий до зовнішнього вигляду.

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