Зберегти все: смартфони з найбільшою пам’яттю в 2022 році

Виробники смартфонів постійно змагаються у випуску потужних та сучасних пристроїв. З’являються моделі, характеристики яких можуть порівнятися з комп’ютерами і навіть перевершити їх. Розповімо про рекордсменів за обсягом ОЗУ та внутрішньої пам’яті серед смартфонів у 2022 році.





Nubia Z40S Pro

Представлений у липні 2022 року ігровий флагманський смартфон Nubia Z40S Pro зайняв одразу два п’єдестали. Він може похвалитися не тільки величезною внутрішньою пам’яттю в 1 ТБ, але й значним обсягом ОЗП 18 ГБ.

Пристрій працює під керуванням Android 12 на базі восьмиядерного чіпсету Snapdragon 8+, має 10-бітний екран з високою частотою оновлення та камеру з оптичною стабілізацією. Доступно кілька моделей смартфона, але найпотужніша з них з характеристиками 18 ГБ + 1 ТБ коштуватиме приблизно 990$.

ZTE Axon 41 Ultra 5G Extreme Edition

Влітку цього року в Китаї компанія ZTE представила серію смартфонів Axon 41 5G. Топовою моделлю є ZTE Axon 41 Ultra 5G Extreme Edition. Пристрій працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 і хоча поступається Nubia Z40S Pro за обсягом ОЗУ (16 ГБ проти 18 ГБ), але також має 1 ТБ вбудованої пам’яті.

Смартфон оснащений потрійною камерою 64-Мп, а також вбудованою в безрамковий AMOLED-екран фронталкою на 16 Мп. Вартість цієї моделі становить приблизно 1,5 тисяч доларів.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Пристрій Samsung Galaxy S22 Ultra з 1 ТБ вбудованої пам’яті якісно відрізняється від конкурентів не лише цим параметром. Це перший смартфон у серії Galaxy S із вбудованим електронним пером S Pen, який можна використовувати не тільки для записів, але й для повноцінних малюнків, начерків та креслень. Крім того, ця модель працює на базі найшвидшого 4 нм чіпа в лінійці та використовує 12 ГБ оперативної пам’яті.

Galaxy S22 Ultra має й інші значні характеристики, такі як роздільна здатність 140 Мп для основної камери і 40 Мп для фронтальної. Вартість цього смартфону складає близько 60 тисяч гривень.

Asus ROG Phone II

Ще один китайський смартфон має 1 ТБ внутрішньої пам’яті. Пристрій позиціонується як геймерський, працює на базі 8-ядерного процесора Snapdragon 855 Plus та має 12 ГБ оперативної пам’яті. За словами виробника, цей телефон повинен стати ідеальним для мобільних ігор, адже він не тільки потужний, але і оснащений системою охолодження GameCool II з випарною камерою. Крім того, Asus ROG Phone II оснащений AMOLED-екраном із частотою оновлень 120 Гц та підтримкою 10-бітної глибини кольору. Вартість смартфона складає приблизно 40 тисяч гривень.

Nubia Red Magic 7S Pro та 7 Pro

Обидва пристрої китайського виробництва мають максимальні 18 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ внутрішньої. Модель 7 Pro працює на базі процесора Snapdragon 8 Gen 1, а модель 7S Pro – на базі Snapdragon 8+ Gen 1. Обидва були анонсовані у 2022 році, але 7 Pro у лютому, а 7S Pro – у липні. При цьому більш рання модель отримала захист Gorilla Glass 5 і фронтальну камеру з роздільною здатністю 16 Мп (проти 8 Мп на 7S Pro), а пізніша – швидку зарядку на 135W (проти швидкої зарядки на 65W на 7 Pro).

Вартість Nubia Red Magic 7 Pro складе приблизно 32 тисячі гривень, тоді як Nubia Red Magic 7s Pro коштуватиме трохи дешевше – 30 тисяч гривень.

Lenovo Legion Y90 та Lenovo Legion 2 Pro

Пристрої виробництва Lenovo оснащені 18 ГБ ОЗУ, модель Legion 2 Pro працює на базі Qualcomm Snapdragon 888 і має 512 ГБ внутрішньої пам’яті, а Legion Y90 на базі Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 зі сховищем об’ємом 640 ГБ. При цьому Legion 2 Pro має ОС Android 11, а Legion Y90 працює під керуванням версії 12. Вартість Lenovo Legion 2 Pro складає близько 900 $, а Lenovo Legion Y90 – приблизно 600 $.