Топ 3 найкращих смартфона в 2022 році на чистому Android

Зараз практично у кожного виробника смартфонів є власний інтерфейс, тому любителям чистого Android дуже складно знайти якісний телефон. Щоб така проблема не виникала у наших читачів, ми проаналізували пропозиції на ринку та відібрали 3 найкращі смартфони 2022 року з чистому Android.





№3 – Nokia X100

Бренд Nokia відомий тим, що у всіх його смартфонів чистий Android і модель X100 не стала винятком. За доступної вартості у пристрою непогані характеристики. Snapdragon 480 не хапає зірок із неба, але нормально працює при вирішенні елементарних завдань, а 6/128 ГБ пам’яті з головою вистачить більшості користувачів.

Також пристрій має 6.67-дюймовий дисплей з FHD+ роздільною здатністю, що видає приємну для очей картинку. За автономність відповідає батарея ємністю 4470 мАг. Для створення знімків Nokia X100 є квадрокамера 48+5+2+2 МП, а також 16-мегапіксельна фронталка.

№2 – Motorola G200

У лютому 2022 року компанія Motorola випустила G200 – смартфон, що працює на повністю чистому Android 11. Його серцем став процесор Snapdragon 888+, який досі граючи справляється з будь-якими завданнями. Головною ж фішкою моделі є 6.8-дюймовий дисплей із частотою оновлення 144 Гц та підтримкою HDR10.

На спинці пристрою розташовано тріо сенсорів з роздільною здатністю 108, 13 і 2 МП, а батарея ємністю 5000 мАч відповідає за автономність. Також вона підтримує 33-ватну швидку зарядку.

№1 – Google Pixel 6 Pro

Для користувачів з необмеженим бюджетом чудово підійде останній флагман Google. Він оснащений за останнім словом моди. Гаджет отримав 6.71-дюймовий дисплей AMOLED з частотою оновлення 120 Гц і 2К роздільною здатністю, а також потужний процесор Google Tensor. Фотоможливості представлені потрійною камерою 50+48+12 МП з телевізором та шириком у ролі додаткових датчиків. Всередині корпусу із захистом IP68 знаходиться акумулятор ємністю 5000 мАг, що підтримує 30-ватну швидку зарядку та 23-ватну бездротову зарядку.