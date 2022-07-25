Топ 5 смартфонів клонів iPhone з топовими характеристиками

Для багатьох користувачів зовнішній вигляд телефону має таке значення, як і його продуктивність. Саме тому популярністю користуються iPhone, а також Android-смартфони, які нагадують купертинівські гаджети. Про які саме моделі йдеться? Читайте статтю до кінця, щоб дізнатися.





№5 – Meizu mblu 10s

Ціна: 4000 гривень

Компанія Meizu вирішила зіграти на популярності iPhone і випустила бюджетник, який точно копіює дизайн смартфона Apple. Він має діагональне розташування камер, а також аналогічний виріз спереду. Що стосується характеристик, смартфон отримає 6.52-дюймовий HD+дисплей, потрійну камеру на 48+2+0.3 МП та процесор середнього рівня Unisoc T310.

№4 – Realme V20

Ціна: 5000 гривень

Бюджетний Realme отримав корпус із плоскими гранями, а також схожий блок основної камери, до якого входять два датчики: на 13 та 0.3 МП. За продуктивність відповідає Dimensity 700 із солідним для такої ціни запасом потужності, а автономністю телефон забезпечує батарейка на 5000 мАг.\

№3 – Realme 9 Pro

Ціна: 13 000 гривень

Шикарний смартфон від Realme точно сподобається тим, хто цінує дизайн Apple. Крім того, він пропонує власнику чудові характеристики. 6.6-дюймовий екран оновлюється із частотою 120 Гц, а процесор Snapdragon 695 не пасує при повсякденному використанні. Також відзначимо ємний АКБ на 5000 мАч зі швидкою зарядкою та потрійну камеру на 64+8+2 МП.

№2 – OPPO Reno 6 5G

Ціна: 17 000 гривень

Стильний гаджет від компанії OPPO. Він отримав повністю пласкі грані корпусу, а також процесор Snapdragon 720G. З ним власник смартфона буде комфортно почуватися навіть при запуску найсучасніших ігор. Крім того, є квадрокамера на 64+8+2+2 МП та яскравий AMOLED дисплей із частотою оновлення 90 Гц.

№1 – ASUS ZenFone 8

Ціна: 31 000 гривень

Подібність між ASUS ZenFone 8 та останніми iPhone проявляється не тільки у схожому дизайні камер. ASUS ZenFone 8 – один із небагатьох компактних Android-флагманів. За рахунок процесора Snapdragon 888 гаджет залишиться актуальним ще у найближчі 2-3 роки. Весь цей час користувача радуватимуть 5.9-дюймовий AMOLED-дисплей, подвійна камера на 64+12 МП і корпус, захищений від зовнішнього впливу завдяки сертифікації за стандартом IP68.