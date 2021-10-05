Стало відомо, що Facebook планово провокує людей на ненависть та гнів

Екс-менеджер Facebook вкрала тисячі внутрішніх документів компанії та звинуватила її в експлуатації почуттів страху і ненависті для провокування людей на конфлікти всередині соцмережі. За її твердженням, перепалки змушують користувачів проводити більше часу в сервісі, що виливається для Facebook в додаткове зростання прибутку.





“Корпорація Зла”

Корпорацію Facebook, що володіє однойменною соцмережею і рядом не менш популярних веб-сервісів, звинуватили в експлуатації ненависті в якості інструменту заробітку грошей. Таку заяву зробила колишня співробітниця компанії Френсіс Хауген (Frances Haugen) в інтерв’ю телеканалу CBS.

Запис розмови Хауген з журналістами опублікований на сайті телеканалу 4 жовтня 2021 р. З її слів, вона влаштувалася в Facebook на посаду менеджера в 2019 р. і відразу ж почала таємно копіювати десятки тисяч сторінок внутрішніх документів компанії, в яких були докази навмисного підбурювання компанією своїх користувачів заради отримання з цього прибутку.

Хауген звільнилася з Facebook в травні 2021 р. своєму інтерв’ю вона не уточнила, навіщо в принципі вона влаштовувалася на цю роботу, і чи було шпигунство її єдиною метою.

У своєму інтерв’ю Френсіс Хауген чітко не говорить про справжні мотиви, які підштовхнули її до інсайдерства

Награбовану інформацію Хауген розповсюдила у вересні 2021 року у вигляді анонімних скарг в кілька федеральних правоохоронних органів. У них вона заявляла, що Facebook лише вдає, що бореться з дезінформацією і з проявами ненависті в своїх сервісах.

Чому Хауген спочатку не розкривала свою особистість, вона не говорить. Що спонукало її зняти маску, теж поки залишається загадкою. Немає даних і про те, хто допомагав простому менеджеру з доступом до внутрішньої інформації, і про те, чому одна з найбільших компаній в світі допустила настільки великий витік інформації.

«Культ ненависті»

Френсіс Хауген прямим текстом заявила, що Facebook нерідко використовує алгоритми своїх соцмереж для розпалювання ненависті. Вона заявила, що коли перед компанією вставав вибір між користю для суспільства і користю для своїх рахунків, вона завжди вибирала другий варіант.

У своєму інтерв’ю Хауген назвала приблизну кількість випадків прояву ненависті, у відповідь на які Facebook вживає заходів. Пославшись на один з вкрадених нею документів, вона заявила, що число таких випадків не перевищує 3-5% від загальної їх маси. На заклики до насильства та інші підбурювання Facebook реагує на 0,6% випадків, заявила Хауген.

Творець Facebook Марк Цукерберг поки не прокоментував висловлювання колишньої працівниці його компанії

Колишня інсайдер в Facebook впевнена, що заробляти гроші на одному з найсильніших почуттів, властивих кожній без винятку людині, компанії допомагають спеціальні алгоритми наповнення стрічки новин. Їх Facebook створив у 2018 р. для модерації та управління контентом в своїй соціальній мережі.

Дані алгоритми самі по собі потрібні саме для стимулювання активності користувачів, в тому числі і шляхом їх взаємодії один з одним в коментарях. Хауген стверджує, що, аналізуючи роботу цих алгоритмів, фахівці Facebook прийшли до висновку, що найкращим стимулом для зростання активності є два почуття – страх і ненависть. Контент, що стимулює їх, змушує користувачів проводити більше часу в соцмережі, що означає зростання кількості грошей, які надійшли до Facebook.

Хауген додала, що в найближчі кілька днів збирається виступити перед Конгресом США. На її думку, влада країни зобов’язана вжити заходів для врегулювання цієї ситуації.

Наслідки крадіжки документів

Внутрішні документи Facebook, які вкрала і розповсюдила Хауген, послужили основою для цілого ряду викривальних статей в американській пресі. Одна з них, опублікована авторитетним виданням The Wall Street Journal, говорить, що фахівці компанії працювали над різними ідеями по заманюванню в соціальні мережі неповнолітніх користувачів інтернету. Іншими словами, Facebook хотіла збільшити число дітей, що користуються її сервісами.

У статті вказувався конкретних вік дітей, якими цікавилася Facebook – 10-12 років. В одному з скопійованих Хауген документів, датованому 2020 р. діти іменувалися як «цінна, але незадіяна аудиторія». У документах за 2019 року звучали пропозиції щодо залучення дітей через фірмовий месенджер компанії – Facebook Messenger.

До слова, у Facebook на даний час є власний месенджер для дітей під назвою Messenger Kids для Android і iOS. У магазині Google Play додаток з’явився 7 вересня 2020 р. Apple інформацію про завантаження Messenger Kids не надає.

Навесні 2021 р. стало відомо про плани Facebook по запуску спеціальної дитячої версії соцмережі Instagram. Поки що ці плани не реалізовані.

На 4 жовтня 2021 р. WSJ опублікував, щонайменше, чотири статті на базі вкрадених Хауген документів. В одному з цих матеріалів детально аналізується алгоритм стрічки новин Facebook, що провокує людей на агресію і негатив. Автори третьої статті торкнулися теми недостатньо ефективних заходів боротьби з користувачами, які використовують Facebook у злочинних цілях. Нарешті, четвертий матеріал оповідає про значне поширення в соцмережі дезінформації про пандемію коронавіруса і глобальної вакцинації.

Окремо видання The Wall Street Journal пройшлося по так званому «богу» соцмережі Марку Цукербергу (Mark Zuckerberg). Видання повідомило, що в Facebook є недоступний громадськості список відомих і популярних користувачів, які не підлягають автоматичному блокуванні за порушення правил мережі. У списку фігурують спортсмени, політики, великі блогери та ін.

Пости людей з цього «білого» списку не перевіряються звичайними алгоритмами. Їх публікації вивчаються вручну силами співробітників соціальної мережі, і саме вони в підсумку приймають рішення про долю поста. Така перевірка вимагає великих витрат часу, і в підсумку пости людей з особливого списку, які відверто порушують правила залишаються доступними широким масам.

Потрапити в «білий» список Facebook можуть далеко не всі відомі особистості, і поки немає відомостей, як саме працює віртуальний «фейс-контроль».