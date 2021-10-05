Internet Archive припустив, якою буде мережа в 2046 році

«Архів інтернету» за допомогою нового сервісу Wayforward Machine показав, як буде виглядати інтернет в 2046 році. Мережу захлиснуть численні обмеження, приватність стане лише спогадом, а бажання відвідати той чи інший сайт виявиться справжнісіньким «ментальним злочином».





На 25 років вперед

Організація Internet Archive («Архів інтернету») створила сервіс Wayforward Machine, що дозволяє поглянути на інтернет майбутнього. Робота проекту заснована на прогнозах співробітників організації і постійно зростаючих обмеженнях на інтернет сьогодення.

Назву сервісу створено за аналогією Wayback Machine – сайту, який відкриває доступ до десятків тисяч ранніх версій веб-сторінок, як існуючих, так і тих, які давно не функціонують. Його розвитком і займається «Архів інтернету».

Wayforward Machine був створений на честь 25-річчя організації. Він була заснований в січні 1996 р.

В майбутньому Google може стати платним. Автори Wayforward Machine вважають, що він буде коштувати $ 29.

Від користувача просто потрібно ввести адресу сайту що його цікавить в єдиний рядок введення, потім сервіс віртуально перенесе його на 25 років вперед, в 2046 р.

Безрадісне майбутнє

На думку авторів Wayforward Machine, інтернет майбутнього буде нагадувати інтернет 15-річної давності, коли блокувальників спаму ще до ладу не існувало, а сайти кишіли анімованими зображеннями і рекламою, яка безупинно миготить. Інтернет може повернутися до такого, тільки замість спливаючої реклами будуть спливаючі попередження про порушення закону при відвідуванні сайту, вимоги завантажити або здати біометричні документи для підтвердження особи, а також повідомлення про блокування сайту за численні «протиправні дії».

Популярні ресурси будуть запитувати величезні гроші за користування ними. Деякі затребувані в даний час сайти просто зживуть себе і перестануть працювати.

Банери повідомляють про необхідність відключити брандмауер і про блокування сайту з метою безпеки

Творці Wayforward Machine підкреслюють, що поки все, що вони придумали – це всього лише фантазії. Тим не менш, вони легко можуть не тільки стати реальністю, але і стане частиною повсякденного життя.

Автори проекту опублікували прогноз змін в суспільстві та інтернеті, які приведуть до повної зарегульованості Світової павутини для жителів усіх країн. Перелік складається з десятків пунктів, і далеко не факт, що прогнози збудуться тільки при виконанні кожного з них.

Прогнози Архіву інтернету

При закритті одного банера на його місці відразу з’являється інший. Вікна, що вимагають взаємодії можуть зависати – наприклад, банер, що вимагає відправки сканів документів, «висить» на процесі відправки. Закрити його при цьому не можна – «хрестик» або хаотично переміщається по віконця, немов тікаючи від курсора або не реагує на натискання.

Слід зазначити, що Wayforward Machine ніяк не впливає на роботу браузера або веб-сайтів. При відкритті будь-якої сторінки без використання цього сервісу ніяких банерів (за винятком реклами на сайті) користувач не побачить.

Робота сервісу Wayforward Machine

В роботі самого Wayforward Machine є деякі обмеження. Зокрема, автори підготували лише близько 10 різних видів банерів, тим самим скоротивши їх різноманітність до мінімуму. З іншого боку, це лише симуляція інтернету майбутнього – якщо похмуре майбутнє все ж настане, число таких спливаючих вікон може перевалити за сотні і тисячі.

Трохи про «Архів інтернету»

Оригінальний американський сервіс Wayback Machine дозволяє користувачам «оживити» старі версії потрібних їм сайтів. За 25 років існування організація «Архів інтернету» зберегла 617 млрд. веб-сторінок. Користувачеві досить вписати адресу розшукуваного сайту і вибрати часовий проміжок, який його цікавить.

В даний час інтернет-архів – це ресурс світового масштабу. Він офіційно входить в Міжнародний консорціум збереження інтернету (International Internet Preservation Consortium).

В архіві є не тільки сайти, але і старі відеоігри і програми. Наприклад, в кінці січня був закритий портал Tucows Downloads – найстаріший у світі сайт з покладами комп’ютерних програм та іграшок. Він був заснований в 1993 р. і в останні роки не користувався популярністю.

Творці сайту передали архів з програмами, завантаженими в Tucows Downloads в період з 1993 по 2004 рр. (більше 32 тис. файлів), організації «Архів інтернету». Вона запевнила, що подбає про збереження цієї спадщини.

У листопаді 2020 року «Архів інтернету» пообіцяв зберегти популярний flash-контент, який вважає культурним надбанням людства, у власній колекції. Пов’язано це з повним припиненням підтримки технології Flash 31 грудня 2020 р. а з 12 січня 2021 року в мережі ведеться глобальне блокування flash-контенту.