Softnews

У новій версії MIUI заборонена установка додатків зі сторонніх APK

09.09.2021
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Схоже, компанія Xiaomi вирішила відмовитися від однієї з головних переваг операційної системи Android. Виробник почав тестувати режим Pure Mode, який забороняє користувачам встановлювати сторонні додатки за допомогою APK-файлів. Це позбавить власників смартфонів можливості використовувати багато програм і модифікації, яких немає в Google Play і на інших майданчиках. На щастя, цей режим поки поширюється лише на деяких користувачів з Китаю. Кожен день нова збірка наздоганяє по 1000 чоловік.


Функція не є обов’язковою. За бажанням користувача, режим можна відключити, принаймні, зараз. Проте викликає питання сама мета впровадження нового режиму, враховуючи, що функцію давно реалізували на рівні самого Android. Компанія поки що не дає ніяких пояснень, і навіть не уточнює, чи з’явиться ця особливість в глобальних версіях смартфонів.

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09.09.2021
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