Хакери розпочали полювання за медданними росіян

Експерти з кібербезпеки зазначають, що в Росії назріває повномасштабне полювання на медичні карти громадян. Інформація, що міститься в них, становить для «лиходіїв» не менший, а, можливо, і більший інтерес, ніж номери кредитних карток. Виявляється, вона відкриває для кіберзлочинців величезні можливості збагачення і дає серйозні важелі впливу на людей, чиї дані потрапили до них у руки.





У чому цінність медичних даних?

По-перше, хакери, отримуючи інформацію з карт, стають власниками паспортних даних громадян росії. Крім того, використовуючи відомості з них, можна отримувати доступ до ліків, обіг яких обмежений у чинному законодавстві. Також з’являється можливість шантажу та вимагання погрозами оприлюднити інформацію про стан здоров’я та захворювання. Хакери можуть реалізовувати і різні схеми виманювання грошей у довірливих росіян. Доклавши певні зусилля, дані медкарт можуть забезпечити доступ до грошових коштів користувачів.

Найбільший витік в історії

Одним із найбільших витоків у РФ став інцидент із медичною компанією «Гемотест». Зараз у даркінтернеті виставлена ​​на продаж база даних цього медичного центру. Вона містить щонайменше 31 мільйон рядків. Є можливість, що, як мінімум, частина користувачів можуть опинитися в ролі потенційних жертв. Наприклад, є кілька пацієнтів, чиї результати на ВІЛ позитивні. Їх можуть почати шантажувати. Крім того, їм може бути запропоновано помилкове лікування, здатне позбавити їх не хвороби, а грошей. Усім постраждалим може бути запропонована «компенсація» за умови реєстрації, вказівки номера картки та «сплати невеликих податків».