Складено ТОП-10 найпопулярніших акаунтів у Facebook

Facebook – головна соцмережа планети, кількість фоловерів у ній має вагу, особливо у Західних країнах. Світові бренди використовують майданчик для формування репутації, знаменитості, щоб підтримувати зв’язок із фанатами. У топі є багато відомих футболістів, співаків, акторів та спортсменів.





Давайте подивимося, у кого найбільше підписників у Фейсбук. Ми зібрали рейтинг акаунтів у світі, актуальний на 2022 рік.

№1 – Facebook

Підписники: 195 мільйонів

Так, топ Фейсбуку за підписниками очолює сторінка самого майданчика – хто б міг подумати? Крім не настільки частої інформації про оновлення платформи, тут регулярно повідомляють про різні події та нові проекти компанії. Контент на кшталт розмовних шоу, як можна здогадатися, є суто англійською.

№2 – Samsung

Підписники: 161 мільйон

Сторінка корейського гіганта опинилася на другому рядку рейтингу, ви напевно ставите питанням – а де ж споконвічний конкурент Apple? У яблучної компанії підписників не набереться й 14 мільйонів! Справа в тому, що творці айфона не турбують себе чим-небудь, крім анонсів нових продуктів, а ось Samsung запалює на повну силу: бренд влаштовує різноманітні івенти, розповідає про технології, акції та розпродажі.

№3 – Кріштіану Роналду

Підписники: 150 мільйонів

Хто як не він? Найпопулярніший спортсмен планети в лідерах за підписниками є абсолютно скрізь, де тільки зареєстрований. За традицією в соцмережах Кріш повідомляє про свої успіхи, благодійні акції та часом ділиться фотографіями з сім’єю, друзями та іншими селебріті. Подивитися на життя суперзірки регулярно приходять 150 млн. людей.

№4 – Містер Бін

Підписники: 129 мільйонів

Запитуючи, хто найпопулярніший у Facebook, навряд чи ви очікували почути ім’я Містера Біна. Офіційний обліковий запис повністю складається з коротких відео, гіфок і мемів зі старих шоу за участю Роуена Аткінсона. Тут чимало реклами, але фанатів класики британського гумору це не бентежить.

№5 – CGTN

Підписники: 117 мільйонів

Незважаючи на геополітичні розбірки з Китаєм, до п’ятірки рейтингу за кількістю підписників Facebook вривається рупор китайської пропаганди. Мудрі вислови містера Сі тут чергуються з інформаційними зведеннями, зокрема щодо ситуації з коронавірусом, і навіть кумедними відеороликами. Якщо цікаво, як Китай намагається подавати свою країну в експортному вигляді – welcome.

№6 – 5-Minute Crafts

Підписники: 115 мільйонів

Такий собі аналог очманілих ручок – ну ви знаєте, лійка з півторалітрової пляшки, лайфхаки зі старими речами і ось це все. Щоправда, це лише невелика частина контенту, тут регулярно публікуються різноманітні рейтинги знаменитостей, часом у досить несподіваних категоріях, так що зайшовши на п’ять хвилин можна зависнути надовго.

№7 – Шакіра

Підписники: 114 мільйонів

Єдина дівчина у топ 10 – співачка Шакіра. Складно пояснити, чому з усієї плеяди зірок така честь випала саме їй – можливо красу латиноамериканки однаково цінують на всіх континентах? Нескінченні фото та відео з життя Шакіри, її чоловіка Жерара Піке та їхніх чарівних дітей. Співачка ділиться творчими планами, робочими буднями та побутом, до того ж розміщує безліч благодійних постів.

№8 – Real Madrid CF

Підписники: 111 мільйонів

Королівський клуб – спортивна команда, яка має найбільше підписників у Facebook. Вся свіжа інформація про результати, спогади про легенди клубу, якісь дрібні інсайди з лаштунків – загалом, для шанувальників футболу тут справжнє роздолля. Якщо побачивши легендарну емблему у вашому серці щось защемило – вірний знак, що треба підписатися.

№9 – Вілл Сміт

Підписники: 111 мільйонів

Вілл Сміт став суперзіркою ще у дев’яностих, минуло майже 30 років – а він все ще хедлайнер американського шоубізнесу. Вілл завжди нарозхват, тому інформація про нові зйомки та проекти не пропадає з його сторінки. Сім’я, подорожі – навалом. Ну і зрозуміло Сміт дуже серйозно ставиться до проблем рівноправності, справедливості, расизму та інших нагальних питань – він регулярно присвячує цьому свої пости.

№10 – Він Дизель

Підписники: 108 мільйонів

108 мільйонів людей стежать за життям найбрутальнішого мужчини на планеті. На відміну від більшості знаменитостей, Він Дізель веде не так офіційну, як особисту сторінку. Він сам відповідає шанувальникам, показує свої тренування, і не гидує філософськими постами, де розмірковує про перебіг часу та друзів, яких уже немає з нами.