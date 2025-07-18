Як максимально захистити свої дані у Viber: головні кроки

За статистикою Rakuten Viber в Україні, кількість користувачів, які отримували спамні дзвінки, знизилася майже вдвічі за останній рік: зі 155 тисяч у 2023-2024 році, до 81 тисячі у 2024-2025. Удвічі скоротилася й кількість скарг на спам і шахрайство.

Втім, українці все ще стикаються з небажаними повідомленнями та дзвінками. Щоби захистити себе від неприємностей і зробити користування месенджером комфортним, Viber ділиться 7 налаштуваннями приватності, які варто увімкнути.

Активуйте ідентифікацію абонентів. Дзвінки від невідомих контактів можуть загрожувати вашій безпеці, якщо мова заходить про телефонне шахрайство. Функція ідентифікації абонентів маркує дзвінки з незнайомих номерів як потенційно безпечні або небезпечні, допомагаючи швидко розпізнати спам чи шахрайство. Щоб увімкнути, перейдіть у Параметри → Виклики й повідомлення → Ідентифікація абонентів.

Обмежте вхідні повідомлення. Непрохані запити від незнайомців можуть відволікати й перевантажувати чати, змушуючи шукати потрібне серед спаму. Увімкніть функцію Запити на повідомлення — тоді листи й дзвінки від невідомих контактів збиратимуться в окремій папці. Для цього перейдіть у Параметри → Конфіденційність → Запити на повідомлення.

Обмежте можливість додавання вас до груп. Нерідко користувачів можуть додавати до груп без їхнього бажання. Відтак чати наповнюються повідомленнями, які не цікавлять. Контролювати запрошення в групи можна в меню Параметри → Конфіденційність → Настройка додавання в групи.

Увімкніть автоматичну перевірку на спам. Спамні повідомлення можуть містити шкідливі посилання та навіть поширювати шахрайські схеми. Автоматична перевірка на спам самостійно відфільтрує підозрілі повідомлення. Щоб увімкнути, зайдіть у Параметри → Конфіденційність → Автоматична перевірка на спам.

Використовуйте двоетапну перевірку. Для додаткової безпеки облікового запису (і не тільки в месенджерах) рекомендується увімкнути двоетапну перевірку. Окрім пароля, для входу в акаунт з іншого пристрою знадобиться підтвердження через електронну пошту та PIN-код. Для увімкнення перейдіть у Параметри → Конфіденційність → Двоетапна перевірка.

Контролюйте свій статус онлайн. Іноді хочеться зайти в чат і прочитати повідомлення, залишившись непоміченим. У Viber можна приховати час останнього відвідування та статус В мережі, а також відмітку Прочитано. Для цього натисніть Параметри → Конфіденційність → Стан онлайн та прочитання. Варто зауважити: якщо ви приховуєте свій статус, то й самі не бачитимете цю інформацію щодо інших користувачів.

Налаштуйте конфіденційність особистих даних у месенджері. У Viber є можливість налаштувати доступ месенджера до різних категорій ваших даних, щоби відповідати вашим побажанням щодо конфіденційності. Для налаштування відкрийте Параметри → Конфіденційність → Особисті дані та увімкніть або вимкніть потрібні опції.

Нагадуємо, що всі особисті та групові чати та дзвінки у Viber захищені наскрізним шифруванням за замовчуванням. Це означає, що до них не мають доступу жодні треті сторони, включно з командою Viber.

Захист особистих даних — спільна відповідальність платформи та користувача. Тому важливо регулювати свої налаштування приватності та користуватися доступними інструментами безпеки. Це дозволить зберегти контроль над особистою інформацією та забезпечити максимальний рівень захищеності спілкування.