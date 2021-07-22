Як правильно налаштувати новий смартфон: інструкція

Базове налаштування нового телефону зазвичай виконується просто і швидко, а служби оператора зв’язку повинні працювати на пристрої без проблем. Перевірте, як виглядає процес.





Що робити перед початком налаштування телефону?

Перед налаштуванням смартфона вам слід зробити кілька речей. Перш ніж вмикати телефон повністю зарядіть акумулятор і подивіться, чи вставляється SIM-карта оператора в слот пристрою.

Вставивши SIM-карту, переконайтеся, що телефон вмикається і вимикається без проблем, а сенсорний екран і кнопки працюють правильно. Потім уважно огляньте дисплей і корпус, щоб переконатися, що на них немає подряпин або пошкоджень.

Перш ніж приступити до налаштування телефону, також зареєструйте обліковий запис Google або Apple ID, якщо у вас його ще немає. Це значно спростить вам перенесення даних на новий смартфон, навіть якщо ви виконуєте перенесення з iPhone на телефон з операційною системою Android або навпаки.

Саме налаштування телефону трохи відрізняється для пристроїв Android та iOS. Нижче ви дізнаєтеся про конфігурацію нових телефонів Android, які складають великий відсоток смартфонів.

Налаштування телефону Android – крок за кроком

Налаштування смартфона починається з вибору мови. Потім ви повинні підключитися до інтернету через Wi-Fi, вибравши відповідну мережу і ввівши пароль. Потім:

Телефон перевірить наявність оновлень системи та додатків і запитає, чи хочете ви їх встановити (цей крок варто зробити, оскільки він підвищує ефективність і безпеку смартфона);

Ви можете відновити резервну копію даних, якщо раніше користувалися телефоном Android. Тут ви також створюєте обліковий запис Google, якщо ви не зробили цього раніше;

Виберіть один з варіантів безпеки, доступних на налаштованому телефоні (графічний ключ, PIN-код, пароль, розпізнавання обличчя, відбиток пальця);

Вирішіть, чи хочете ви створити резервну копію своїх даних на диску Google (корисне рішення) і виберіть певний пункт GPS (без нього карти на вашому телефоні не працюватимуть).

Після завершення базового налаштування телефону перевірте основні функції пристрою. Крім дзвінків, SMS і MMS, варто перевірити роботу камери і фотоапарата, будильника і веб-браузера, а також відтворення аудіо та відео.

Потім ви можете налаштувати продуктивність свого смартфона. Особливо варто видалити або відключити додатки, які ви не хочете використовувати, і замість цього додати ті, що вам потрібні. Якщо ви хочете, щоб батарея розряджалася повільніше, ви також можете відключити вхідні повідомлення від деяких додатків, змінити яскравість екрану або гучність звуків.