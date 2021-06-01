Xiaomiдала офіційну відповідь на колективну скаргу мільйонів користувачів

Як ми і говорили, відкритий лист користувачів смартфонів Xiaomi не залишився без уваги. Було отримано офіційну, а головне розгорнуту відповідь, завдяки якій, ми можемо зрозуміти чи варто нам чекати позитивних змін.





Але почати цей матеріал, хотілося зі слів подяки вам, наші читачі. Вся ця ситуація, ще раз довела силу єднання, коли навіть найменша (в масштабах бізнесу) людина, може бути почутою.

Якщо ви читали нашу попередню статтю, ви помітили, що всі основні претензії були розділені на чотири категорії:

Покращення тестування глобальних прошивок

Відмінності між китайською і глобальною версіями

Конвеєр смартфонів

Екосистема і сервіси Google

Давайте подивимося, що відповіли в представництві Xiaomi по кожному з цих пунктів.

Глобальні прошивки

На початку своєї відповіді, Xiaomi пише, що ця петиція повернула їх в 2010 рік, коли вони тільки починали свій шлях і максимально чуйно прислухалися до думки своїх шанувальників. За словами представника, цитуємо:

«Для нас це не просто приємні спогади. Наше бачення досі полягає в тому, щоб пропонувати дивовижні товари за чесними цінами і дозволити кожній людині насолоджуватися життям, за допомогою інноваційних технологій.»

Далі, в Xiaomi пишуть, що повністю згодні з необхідністю більш масштабної підтримки і доступу до раннього тестування для прошивок глобального ринку, оскільки база користувачів з різних країн стрімко зростає.

Так само було відзначено, що версія MIUI 12.5 створювалася насамперед з наголосом на оптимізацію. У компанії розуміють, що всі їхні зусилля будуть помічені, тільки коли на кожному смартфоні вона (прошивка) буде працювати стабільно і без проблем. Необхідні вказівки вже видані і нас з вами просять набратися терпіння.

Відмінності між китайською і глобальною MIUI

Тут відповідь компанії, на наш погляд, не вносить ніякої ясності. У листі сказано, що ми з вами маємо менший функціонал, оскільки при розробці, Xiaomi дотримувалася більш консервативного підходу, адже потреби споживача з Китаю їм знайомі краще ніж наші. Але в представництві пообіцяли поступово додавати різні нові функції. Про терміни природно ні слова.

Екосистема і сервіси Google

У Xiaomi заявляють, що з 16 серпня 2010 року (коли була представлена ​​MIUI) вони робили все можливе, щоб налагодити поставки своїх гаджетів в усі куточки світу і їм дуже приємно, що користувачі хочуть отримати ще більше фірмових сервісів. Надалі компанія планує нарощувати обсяги постачання, щоб екосистема стала повнішою.

А от щодо Google, погляди споживачів і компанії розійшлися. Представництво зазначає, що незважаючи на те, що MIUI заснована на базі Android, їх оболонка спочатку пропонує нам з вами більший функціонал, а сервіси Google, нібито встановлюються за запитом користувачів. Але ми то з вами знаємо в чому головна причина – Google не хоче конкуренції. А іншим залишається тільки один варіант – приєднатися, встановивши сервіси і підписавши потрібні домовленості.

В цілому, ми розцінюємо відповідь як позитивну, принаймні, компанія йде на діалог, а не просто робить вигляд, що нічого не відбувається. Це викликає повагу. Щодо конвеєра смартфонів коментар як такий відсутній, воно і зрозуміло, адже це просто бізнес. Попит народжує пропозицію, так би мовити.

Ознайомитися з петицією і відповіддю (англійською) ви можете тут