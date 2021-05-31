Стало відомо, для чого користувачі смартфонів Xiaomi створили колективну скаргу

Ділимося думкою і посиланням на першу, адекватну петицію від користувачів Xiaomi. У ній викладені всі основні моменти (на наш погляд), які компанії потрібно виправити в найближчий час.





Ні для кого не секрет, що головною метою цього циклу статей, завжди було бажання покращити роботу смартфонів Xiaomi. Саме через ми до цих пір продовжуємо шукати для вас нові способи оптимізації, налаштування і вдосконалення.

Відкритий лист, про який піде мова далі, ми підписали відразу після прочитання, оскільки вважаємо, що це по-справжньому грамотне звернення, єдине (на нашій пам’яті) в якому перераховані всі ключові мінуси в політиці Xiaomi, щодо оболонки MIUI і смартфонів в цілому.

Дякувати за створення цього документа варто команді «MIUIes», яка розмістила на спеціально створеній сторінці звернення до Xiaomi, основними пунктами якого стали:

Покращення тестування глобальних прошивок

Суть в тому, що тестування всіх нововведень MIUI, як і раніше відбувається тільки на китайських версіях прошивок. З них ми отримуємо наприклад оновлення безпеки з новим віджетом або інші додатки з розширеними можливостями.

Проблема полягає в тому, що незважаючи на тести, розробники до цих пір не можуть ручатися за стабільну роботу цих додатків, на глобальних версіях MIUI, оскільки просто не мають до них раннього доступу, а це в свою чергу веде до великої кількості помилок на наших з вами смартфонах.

Автори відкритого листа пропонують створити відділ розробки за межами Китаю, щоб виявляти проблеми програмного забезпечення на ранніх етапах.

За прикладами необхідності цього далеко ходити не треба. Згадайте скільки «цегли» було віднесено до сервісних центрів, після оновлення до Android 10. Скільки смартфонів приходять на глобальний ринок з «сирими» прошивками, оновлення яких потрібно чекати по півроку. Продовжувати цей список можна довго.

Урізаний функціонал глобальних версій

Ми писали про це відразу ж після того, як нам вдалося порівняти китайську версію MIUI 12.5, з до встановленою на нашому Redmi note 10 Pro. Схожу картину ми можемо бачити на практично всіх моделях смартфонів, від бюджетних до флагманських.

Автори листа звертають увагу на те, що MIUI 12.5 для внутрішнього ринку Китаю, дає користувачам більше налаштувань, функцій, а в деяких випадках і зовсім помітно покращує роботу смартфонів. Як приклад наводиться робота камери MI 10 Pro, різницю в знімках якої (на різних прошивках) видно неозброєним оком.

Кількість смартфонів

Тут і пояснювати нічого не потрібно. Бізнес є бізнес, це зрозуміло, але погодьтеся, ситуація доходить до абсурду. Навіть я, людина, яка все життя присвятила ремонту смартфонів, вже давно не намагаюся стежити за модельним рядом Xiaomi, бо заплутатися в ньому простіше простого.

Але головний мінус такого «конвеєра» зрозуміло в тому, що програмне забезпечення для стількох моделей просто фізично не може бути гідної якості.

Екосистема і Google

Крім стандартних претензій про заміну додатків для дзвінків і смс, на сервіси Google (цього вже не змінити, просто прийміть цей факт), автори листа цілком доречно зауважують, що було б непогано нарешті випустити глобальні версії додатків: My Drive, XiaoAI, My Wallet і так далі, а так само забезпечити підтримку NFC в браслетах і годинниках компанії, які продаються за межами Китаю.

Думаю ви погодитеся, що список зауважень більш ніж адекватний, а головне точний. Для того щоб висловити свою згоду, вам необхідно перейти за посиланням нижче, перегорнути сторінку і вести своє ім’я та адресу електронної пошти (для того щоб не було сумнівів що ви не бот).

Ознайомитися і підписати петицію можна тут