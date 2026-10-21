Названо 12 автомобілів, які найбільше схильні до корозії: у списку популярні Mazda, Mercedes і Volkswagen

Навіть автомобілі відомих виробників можуть почати іржавіти вже через три-чотири роки експлуатації. Автомобільні експерти назвали 12 моделей, власникам яких варто особливо уважно стежити за станом кузова.

Багато автовиробників пропонують гарантію від наскрізної корозії терміном до 12 років. Однак на практиці перші осередки іржі нерідко з’являються значно раніше, а усувати їх доводиться власним коштом. Польське автомобільне видання Auto Świat зібрало 12 моделей із підвищеним ризиком корозії, серед яких опинилися популярні японські, німецькі та корейські автомобілі.

Чому сучасні автомобілі починають іржавіти

Однією з головних причин передчасної корозії експерти називають економію виробників на захисних матеріалах і технологіях обробки кузова. Недостатній антикорозійний захист окремих деталей, вразливі зварні шви та конструктивні недоліки можуть прискорювати появу іржі.

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Додатковими чинниками стають дорожня сіль, реагенти, волога та пошкодження лакофарбового покриття. Особливо швидко корозія розвивається в місцях, де накопичується бруд і затримується вода.

Цікаво, що проблеми стосуються не лише бюджетних легковиків. До переліку потрапили преміальні седани та рамні пікапи, конструкція яких розрахована на експлуатацію у складних умовах.

Навіть гарантійні автомобілі можуть потребувати ремонту

Показовою стала історія власника Mazda 6 другого покоління. Через кілька років експлуатації на задніх колісних арках автомобіля з’явилися характерні здуття фарби.

Після звернення до офіційного сервісу дилер погодився усунути дефекти коштом імпортера. Однак подібні випадки далеко не завжди завершуються безкоштовним ремонтом.

Проблема полягає у відмінностях між гарантією на лакофарбове покриття та гарантією від наскрізної корозії. Остання зазвичай починає діяти лише тоді, коли іржа призводить до наскрізного руйнування металу, а не просто появи плям або здуття фарби.

Як захистити автомобіль від корозії

Найефективнішим способом профілактики залишається своєчасна антикорозійна обробка кузова та днища. Особливу увагу варто приділяти прихованим порожнинам, порогам, колісним аркам і місцям з’єднання металевих панелей.

Для рамних позашляховиків і пікапів важливо додатково захищати внутрішні порожнини рами, кріплення підвіски та зварні шви. Профілактичну обробку бажано виконувати до появи корозії, а вже пошкоджені ділянки спочатку потрібно належним чином очистити й відремонтувати.

Які автомобілі іржавіють найбільше: список 12 моделей

Експерти Auto Świat виділили автомобілі, у яких корозія виникає в характерних місцях через особливості конструкції або недостатній заводський захист. Перелік не є статистичним рейтингом, а стосується конкретних поколінь і років випуску.

1. Mazda 6 (2002–2012)

Перше покоління Mazda 6 отримало сумнівну репутацію через швидку появу іржі на задніх колісних арках, порогах, нижніх краях дверей і кришці багажника. Корозія також уражала капот та елементи днища.

У другому поколінні GH ситуація покращилася, але проблему повністю не усунули. Найуразливішими залишилися задні арки, краї дверей і багажник. В універсалах додатково траплялася корозія біля кріплень рейлінгів даху.

2. Mercedes-Benz C-Class (W202 і W203)

Автомобілі Mercedes-Benz кінця 1990-х і початку 2000-х років відомі проблемами з корозією. Особливо це стосується C-Class W202, E-Class W210 та A-Class W168.

У C-Class W203, який випускали у 2000–2007 роках, іржа може з’являтися на нижніх краях дверей, порогах, крилах і кришці багажника. Аналогічні проблеми трапляються в A-Class другого покоління.

3. Nissan Navara D40 (2005–2015)

Одним із найбільш проблемних пікапів експерти називають Nissan Navara D40, особливо автомобілі 2005–2007 років, виготовлені на іспанському заводі.

Основна небезпека приховується під кузовом. Корозія вражає раму, елементи підвіски, трансмісії та вихлопну систему. Іржа також може з’являтися над лобовим склом і на підлозі вантажної платформи.

Під час купівлі Navara важливо перевіряти не лише зовнішній стан рами, але й товщину металу в місцях сильного ураження. Значна корозія несучої конструкції може становити загрозу безпеці.

4. Hyundai i20 першого покоління (2008–2014)

Найбільше претензій виникало до автомобілів, випущених до рестайлінгу 2012 року. Характерними проблемними місцями стали ділянки навколо дверних ручок і кришка багажника.

Причиною корозії біля ручок називають тертя пластикових елементів об пофарбований метал. На багажнику іржа найчастіше виникає біля замка та нижнього краю скла. Додатковим недоліком є відносно вразливе до подряпин лакофарбове покриття.

5. Ford S-Max першого покоління (2006–2015)

Хоча Ford суттєво покращив захист кузовів порівняно зі старими поколіннями Escort і Mondeo, окремі моделі все ще мають проблеми.

У S-Max першого покоління корозію знаходять на капоті, даху, під дверними ущільнювачами та на елементах днища. Деякі дефекти спостерігалися навіть у рестайлінгових автомобілів.

Подібні проблеми зустрічаються в ранніх Ford C-Max другого покоління та універсалах Mondeo, випущених у 2007–2014 роках.

6. Opel Corsa D (2006–2014)

Особливо уважно варто перевіряти Corsa D, виготовлені до 2012 року. Їхнім слабким місцем став капот, на внутрішніх поверхнях якого корозія іноді з’являлася вже через три-чотири роки експлуатації.

Іржа також може виникати на стику заднього бампера з крилом через постійне тертя деталей. Серед інших проблемних зон — кришка багажника та ділянки біля декоративних молдингів даху.

7. Mitsubishi L200 (2006–2015)

Популярний японський пікап має непогані позашляхові можливості, але його антикорозійний захист викликає запитання.

Іржа може вражати раму, пороги, з’єднання кузовних панелей, кріплення підвіски та елементи трансмісії. На кузові характерні осередки корозії іноді приховані під пластиковими накладками.

Під час огляду такого автомобіля експерти рекомендують ретельно перевіряти всю нижню частину кузова, адже зовні доглянутий пікап може мати значні пошкодження металу.

8. Volkswagen Passat B6 (2005–2010)

Популярний в Україні Volkswagen Passat B6 також потрапив до переліку автомобілів із підвищеним ризиком корозії.

В автомобілях ранніх років виробництва вода могла накопичуватися у спеціальному пінному елементі за підкрилком. Через постійну вологість метал поступово починав іржавіти.

Інші проблемні місця — нижні краї дверей, кришка багажника та зона підсвічування номерного знака. Особливо це стосується автомобілів, випущених до 2008 року.

9. Dacia Logan першого покоління (2004–2013)

Бюджетний Dacia Logan першого покоління також має вразливі до корозії місця. Найчастіше іржа виникає навколо заливної горловини паливного бака, під ущільнювачами та на днищі.

Серйозніші випадки стосуються перегородки моторного відсіку та кріплень задніх амортизаторів. Значне пошкодження останніх може безпосередньо впливати на безпеку автомобіля.

Проблеми з недостатнім антикорозійним захистом трапляються і в інших ранніх моделях Dacia, зокрема Duster.

10. Kia cee’d першого покоління (2006–2012)

Перший Kia cee’d, який технічно споріднений із Hyundai i30, має характерні проблеми з лакофарбовим покриттям.

Корозія найчастіше з’являється на кришці багажника, стиках металевих панелей і ділянках під дверними ущільнювачами. Заводський захист днища також не завжди забезпечує достатню стійкість до іржі.

Окремі автомобілі ранніх років випуску, особливо червоного кольору, мали проблеми з відшаруванням лаку. У другому поколінні cee’d ситуація з антикорозійним захистом стала помітно кращою.

11. Honda Civic VIII (2005–2012)

У Honda Civic восьмого покоління одним із проблемних місць став дах біля верхнього ущільнювача лобового скла.

Причиною називають надмірну жорсткість ущільнювача, який поступово пошкоджував лакофарбове покриття. Внаслідок цього на металі могла з’являтися корозія.

Схожі конструктивні недоліки спостерігалися в інших моделях Honda. Наприклад, в Accord восьмого покоління іржа виникала біля петель капота, а в CR-V третього покоління — на кришці багажника.

12. Suzuki Jimny та інші моделі Suzuki

Компактний позашляховик Suzuki Jimny відомий своєю прохідністю, проте вживані екземпляри потребують ретельного огляду днища.

Корозія може вражати елементи рами, підлогу, кронштейни, з’єднання кузовних панелей та кріплення підвіски.

Подібні проблеми трапляються також у Grand Vitara та SX4. У Suzuki Swift третього покоління окрему увагу варто приділяти підлозі багажника, де в деяких автомобілях виникала значна корозія.

Чи покриває гарантія ремонт іржавого кузова

Виробники зазвичай розділяють гарантію на лакофарбове покриття та гарантію від наскрізної корозії.

Перша нерідко діє приблизно три роки й охоплює виробничі дефекти фарби. Друга може тривати 8–12 років, проте часто поширюється лише на наскрізне руйнування кузовних панелей зсередини. Конкретні умови залежать від марки, моделі та ринку продажу.

Саме тому власник автомобіля, який почав іржавіти через чотири роки після купівлі, може зіткнутися з відмовою в гарантійному ремонті.

Експерти радять не чекати, поки невелика пляма перетвориться на серйозне пошкодження. Своєчасна діагностика та правильний ремонт допомагають уникнути значно більших витрат у майбутньому.