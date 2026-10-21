Названы 12 автомобилей, наиболее подверженных коррозии: в списке — популярные модели Mazda, Mercedes и Volkswagen

Даже автомобили известных производителей могут начать ржаветь уже через три-четыре года эксплуатации. Автомобильные эксперты назвали 12 моделей, владельцам которых следует особенно внимательно следить за состоянием кузова.

Многие автопроизводители предлагают гарантию от сквозной коррозии сроком до 12 лет. Однако на практике первые очаги ржавчины нередко появляются значительно раньше, а устранять их приходится за свой счет. Польское автомобильное издание Auto Świat собрало 12 моделей с повышенным риском коррозии, среди которых оказались популярные японские, немецкие и корейские автомобили.

Почему современные автомобили начинают ржаветь

Одной из главных причин преждевременной коррозии эксперты называют экономию производителей на защитных материалах и технологиях обработки кузова. Недостаточная антикоррозионная защита отдельных деталей, уязвимые сварные швы и конструктивные недостатки могут ускорять появление ржавчины.

Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей

Дополнительными факторами являются дорожная соль, реагенты, влага и повреждения лакокрасочного покрытия. Особенно быстро коррозия развивается в местах, где скапливается грязь и задерживается вода.

Интересно, что проблемы касаются не только бюджетных легковых автомобилей. В список вошли премиальные седаны и рамные пикапы, конструкция которых рассчитана на эксплуатацию в сложных условиях.

Даже автомобили, на которые распространяется гарантия, могут потребовать ремонта

Показательной стала история владельца Mazda 6 второго поколения. Через несколько лет эксплуатации на задних колесных арках автомобиля появились характерные вздутия краски.

После обращения в официальный сервис дилер согласился устранить дефекты за счет импортера. Однако подобные случаи далеко не всегда заканчиваются бесплатным ремонтом.

Проблема заключается в различиях между гарантией на лакокрасочное покрытие и гарантией от сквозной коррозии. Последняя обычно начинает действовать только тогда, когда ржавчина приводит к сквозному разрушению металла, а не просто к появлению пятен или вздутию краски.

Как защитить автомобиль от коррозии

Наиболее эффективным способом профилактики по-прежнему является своевременная антикоррозионная обработка кузова и днища. Особое внимание следует уделять скрытым полостям, порогам, колесным аркам и местам соединения металлических панелей.

Для рамных внедорожников и пикапов важно дополнительно защищать внутренние полости рамы, крепления подвески и сварные швы. Профилактическую обработку желательно проводить до появления коррозии, а уже поврежденные участки сначала необходимо должным образом очистить и отремонтировать.

Какие автомобили ржавеют больше всего: список из 12 моделей

Эксперты Auto Świat выделили автомобили, у которых коррозия возникает в характерных местах из-за особенностей конструкции или недостаточной заводской защиты. Этот перечень не является статистическим рейтингом, а касается конкретных поколений и годов выпуска.

1. Mazda 6 (2002–2012)

Первое поколение Mazda 6 приобрело сомнительную репутацию из-за быстрого появления ржавчины на задних колесных арках, порогах, нижних краях дверей и крышке багажника. Коррозия также поражала капот и элементы днища.

Во втором поколении GH ситуация улучшилась, но проблему полностью устранить не удалось. Наиболее уязвимыми остались задние арки, края дверей и багажник. В универсалах дополнительно наблюдалась коррозия в районе креплений рейлингов крыши.

2. Mercedes-Benz C-класса (W202 и W203)

Автомобили Mercedes-Benz конца 1990-х и начала 2000-х годов известны проблемами с коррозией. Особенно это касается моделей C-Class W202, E-Class W210 и A-Class W168.

У C-Class W203, выпускавшегося в 2000–2007 годах, ржавчина может появляться на нижних краях дверей, порогах, крыльях и крышке багажника. Аналогичные проблемы встречаются у A-Class второго поколения.

3. Nissan Navara D40 (2005–2015)

Одним из самых проблемных пикапов эксперты называют Nissan Navara D40, особенно автомобили 2005–2007 годов, произведенные на испанском заводе.

Основная опасность скрывается под кузовом. Коррозия поражает раму, элементы подвески, трансмиссию и выхлопную систему. Ржавчина также может появляться над лобовым стеклом и на полу грузовой платформы.

При покупке Navara важно проверять не только внешнее состояние рамы, но и толщину металла в местах сильного повреждения. Значительная коррозия несущей конструкции может представлять угрозу безопасности.

4. Hyundai i20 первого поколения (2008–2014)

Больше всего претензий вызывала автомобили, выпущенные до рестайлинга 2012 года. Характерными проблемными местами стали участки вокруг дверных ручек и крышка багажника.

Причиной коррозии в районе ручек называют трение пластиковых элементов о окрашенный металл. На багажнике ржавчина чаще всего появляется возле замка и нижнего края стекла. Дополнительным недостатком является лакокрасочное покрытие, относительно уязвимое к царапинам.

5. Ford S-Max первого поколения (2006–2015)

Хотя Ford существенно улучшил защиту кузовов по сравнению со старыми поколениями Escort и Mondeo, у некоторых моделей по-прежнему остаются проблемы.

В S-Max первого поколения коррозию обнаруживают на капоте, крыше, под дверными уплотнителями и на элементах днища. Некоторые дефекты наблюдались даже у автомобилей после рестайлинга.

Подобные проблемы встречаются в ранних моделях Ford C-Max второго поколения и универсалах Mondeo, выпущенных в 2007–2014 годах.

6. Opel Corsa D (2006–2014)

Особенно внимательно следует проверять автомобили Corsa D, выпущенные до 2012 года. Их слабым местом стал капот, на внутренних поверхностях которого коррозия иногда появлялась уже через три-четыре года эксплуатации.

Ржавчина также может появляться на стыке заднего бампера с крылом из-за постоянного трения деталей. Среди других проблемных зон — крышка багажника и участки возле декоративных молдингів крыши.

7. Mitsubishi L200 (2006–2015)

Популярный японский пикап обладает неплохими внедорожными качествами, но его антикоррозионная защита вызывает вопросы.

Ржавчина может поражать раму, пороги, стыки кузовных панелей, крепления подвески и элементы трансмиссии. На кузове характерные очаги коррозии иногда скрыты под пластиковыми накладками.

При осмотре такого автомобиля эксперты рекомендуют тщательно проверять всю нижнюю часть кузова, ведь с виду ухоженный пикап может иметь значительные повреждения металла.

8. Volkswagen Passat B6 (2005–2010)

Популярный в Украине Volkswagen Passat B6 также попал в список автомобилей с повышенным риском коррозии.

В автомобилях ранних годов выпуска вода могла скапливаться в специальном поролоновом элементе под крылом. Из-за постоянной влажности металл постепенно начинал ржаветь.

Другие проблемные места — нижние края дверей, крышка багажника и зона подсветки номерного знака. Особенно это касается автомобилей, выпущенных до 2008 года.

9. Dacia Logan первого поколения (2004–2013)

Бюджетная Dacia Logan первого поколения также имеет места, подверженные коррозии. Чаще всего ржавчина появляется вокруг заливной горловины топливного бака, под уплотнителями и на днище.

Более серьезные повреждения касаются перегородки моторного отсека и креплений задних амортизаторов. Значительные повреждения последних могут напрямую влиять на безопасность автомобиля.

Проблемы, связанные с недостаточной антикоррозионной защитой, возникают и у других ранних моделей Dacia, в частности у Duster.

10. Kia cee’d первого поколения (2006–2012)

Первая модель Kia cee’d, которая технически схожа с Hyundai i30, имеет характерные проблемы с лакокрасочным покрытием.

Коррозия чаще всего появляется на крышке багажника, в местах стыков металлических панелей и под дверными уплотнителями. Заводская защита днища также не всегда обеспечивает достаточную устойчивость к ржавчине.

У некоторых автомобилей ранних годов выпуска, особенно красного цвета, наблюдались проблемы с отслоением лака. Во втором поколении cee’d ситуация с антикоррозионной защитой заметно улучшилась.

11. Honda Civic VIII (2005–2012)

В Honda Civic восьмого поколения одним из проблемных мест стала крыша в районе верхнего уплотнителя лобового стекла.

Причиной называют чрезмерную жесткость уплотнителя, который постепенно повреждал лакокрасочное покрытие. В результате на металле могла появляться коррозия.

Подобные конструктивные недостатки наблюдались и в других моделях Honda. Например, в Accord восьмого поколения ржавчина появлялась возле петель капота, а в CR-V третьего поколения — на крышке багажника.

12. Suzuki Jimny и другие модели Suzuki

Компактный внедорожник Suzuki Jimny славится своей проходимостью, однако подержанные экземпляры требуют тщательного осмотра днища.

Коррозия может поражать элементы рамы, пол, кронштейны, соединения кузовных панелей и крепления подвески.

Подобные проблемы встречаются также у Grand Vitara и SX4. В Suzuki Swift третьего поколения следует уделить особое внимание полу багажника, где у некоторых автомобилей наблюдалась значительная коррозия.

Покрывает ли гарантия ремонт ржавого кузова?

Производители обычно разделяют гарантию на лакокрасочное покрытие и гарантию от сквозной коррозии.

Первая нередко действует примерно три года и распространяется на производственные дефекты лакокрасочного покрытия. Вторая может действовать 8–12 лет, однако часто распространяется только на сквозное разрушение кузовных панелей изнутри. Конкретные условия зависят от марки, модели и рынка сбыта.

Именно поэтому владелец автомобиля, который начал ржаветь через четыре года после покупки, может столкнуться с отказом в гарантийном ремонте.

Эксперты советуют не ждать, пока небольшое пятно превратится в серьёзное повреждение. Своевременная диагностика и правильный ремонт помогают избежать гораздо больших затрат в будущем.