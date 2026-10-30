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Обнародован рейтинг 100 самых ценных брендов мира: в топ-10 вошел лидер продаж автомобилей в Украине

Консалтинговая компания Interbrand опубликовала рейтинг 100 самых ценных брендов мира за 2026 год. В список вошли 13 автомобильных марок, но только одна из них смогла попасть в первую десятку.

Автор:
Карел Татьяна
Toyota

Ежегодный рейтинг Best Global Brands 2026 показал существенные изменения в стоимости самых известных мировых брендов. Особенно заметным оказалось ухудшение позиций автомобильных производителей: девять из 13 представленных марок потеряли часть своей стоимости по сравнению с прошлым годом. В то же время японская Toyota сохранила лидерство среди автопроизводителей и осталась единственной автомобильной компанией в мировой десятке.

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Интересно, что Toyota также лидирует на украинском рынке новых автомобилей. По данным ассоциации «Укравтопром», в сентябре 2026 года украинцы приобрели 898 новых автомобилей этой марки, а самой популярной моделью стал кроссовер RAV4. Таким образом, бренд, пользующийся наибольшим спросом среди украинских покупателей новых автомобилей, оказался и самым дорогим автомобильным брендом в мире.

Interbrand занимается оценкой брендов с 1988 года. При составлении рейтинга компания учитывает три основных фактора: финансовые результаты товаров и услуг, продаваемых под соответствующим брендом, влияние бренда на решения покупателей и его конкурентоспособность.

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Следует уточнить, что речь идет именно о стоимости бренда, а не о рыночной капитализации всей компании. Эти показатели могут существенно различаться, ведь оценка Interbrand отражает экономическую ценность торговой марки и её способность влиять на будущие доходы бизнеса.

Какие автомобильные бренды стали самыми ценными в 2026 году

По итогам рейтинга Best Global Brands 2026 в сотню самых дорогих мировых брендов вошли 13 автопроизводителей. Их оценка и изменения по сравнению с 2025 годом выглядят следующим образом:

  1. Toyota — 59,5 млрд долларов (−20 %).
  2. Mercedes-Benz — 40,8 млрд долларов (−19 %).
  3. BMW — 38,4 млрд долларов (−18 %).
  4. Hyundai — 25 млрд долларов (+2 %).
  5. Honda — 19,4 млрд долларов (−22 %).
  6. Tesla — 18,3 млрд долларов (−38 %).
  7. Ferrari — 17,7 млрд долларов (+15 %).
  8. Audi — 12,4 млрд долларов (−19 %).
  9. Porsche — 12,4 млрд долларов (−17 %).
  10. Volkswagen — 11,6 млрд долларов (−23 %).
  11. Kia — 8,8 млрд долларов (+3 %).
  12. BYD — 8,5 млрд долларов (+5 %).
  13. Nissan — 7,2 млрд долларов (−23 %).

Преимущество Toyota остается значительным даже после падения стоимости бренда на 20 %. Японскую марку оценили дороже, чем Tesla, Ferrari и Porsche вместе взятые. Mercedes-Benz и BMW также сохранили существенный отрыв от большинства конкурентов, хотя их стоимость за год сократилась почти на пятую часть.

Toyota C-HR (второе поколение)

Наибольшее падение показала Tesla, акции которой подешевели примерно на 38%. Среди других заметных неудачников оказались Volkswagen и Nissan, которые потеряли более 23% своей стоимости. Зато Ferrari продемонстрировала лучший рост среди автомобильных марок — почти на 15%. Положительные результаты также показали Hyundai, Kia и китайская BYD.

Особого внимания заслуживает BYD, которая стала самым ценным китайским автомобильным брендом в рейтинге. Несмотря на быстрый рост продаж электромобилей и гибридов, её бренд пока оценивается значительно дешевле, чем Toyota или традиционные немецкие производители автомобилей премиум-класса.

В общем рейтинге 100 самых ценных брендов мира автомобильные компании заняли следующие места:

  1. Toyota — 9-е место.
  2. Mercedes-Benz — 20-е место.
  3. BMW — 22-е место.
  4. Hyundai — 29-е место.
  5. Honda — 45-е место.
  6. Tesla — 50-е место.
  7. Ferrari — 51-е место.
  8. Audi — 65-е место.
  9. Porsche — 66-е место.
  10. Volkswagen — 71-е место.
  11. Kia — 87-е место.
  12. BYD — 89-е место.
  13. Nissan — 100-е место.

Для украинского автомобильного рынка эти результаты также интересны тем, что большинство представленных марок хорошо известны местным покупателям. В частности, Toyota, Škoda, Renault, Volkswagen, BYD и Hyundai входили в число лидеров продаж новых автомобилей в сентябре 2026 года. В то же время глобальная стоимость бренда не всегда соответствует его популярности в отдельной стране, поэтому место в мировом рейтинге не обязательно отражает реальный спрос в Украине.

Какой бренд стал самым дорогим в мире

Абсолютным лидером рейтинга Interbrand вновь стала Apple. Компания значительно опережает конкурентов, а стоимость её бренда оценивается более чем в полтриллиона долларов. В первую пятерку также вошли Microsoft, Google, Amazon и Samsung.

Десятка самых ценных брендов мира в 2026 году выглядит следующим образом:

  1. Apple — 514,6 млрд долларов (+9 %).
  2. Microsoft — 443,7 млрд долларов (+14 %).
  3. Google — 389,3 млрд долларов (+23 %).
  4. Amazon — 351,8 млрд долларов (+10 %).
  5. Samsung — 105,2 млрд долларов (+16 %).
  6. NVIDIA — 74 млрд долларов (+71 %).
  7. Instagram — 65,5 млрд долларов (+14 %).
  8. Coca-Cola — 60,3 млрд долларов (без существенных изменений).
  9. Toyota — 59,5 млрд долларов (−20 %).
  10. YouTube — 58,9 млрд долларов (+22 %).

Наибольший рост среди участников первой десятки продемонстрировала NVIDIA, стоимость бренда которой выросла более чем на 71 %. Это отражает укрепление позиций компании на фоне стремительного развития искусственного интеллекта и спроса на вычислительные мощности. Высокие темпы роста также продемонстрировали Google и YouTube.

Toyota стала единственным представителем автомобильной промышленности в первой десятке. Несмотря на значительное падение стоимости бренда, она по-прежнему опережает многие технологические, финансовые и промышленные компании. Результаты рейтинга при этом свидетельствуют о том, что технологический сектор все сильнее доминирует среди самых дорогих мировых брендов.

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