Обнародован рейтинг 100 самых ценных брендов мира: в топ-10 вошел лидер продаж автомобилей в Украине

Ежегодный рейтинг Best Global Brands 2026 показал существенные изменения в стоимости самых известных мировых брендов. Особенно заметным оказалось ухудшение позиций автомобильных производителей: девять из 13 представленных марок потеряли часть своей стоимости по сравнению с прошлым годом. В то же время японская Toyota сохранила лидерство среди автопроизводителей и осталась единственной автомобильной компанией в мировой десятке.
Интересно, что Toyota также лидирует на украинском рынке новых автомобилей. По данным ассоциации «Укравтопром», в сентябре 2026 года украинцы приобрели 898 новых автомобилей этой марки, а самой популярной моделью стал кроссовер RAV4. Таким образом, бренд, пользующийся наибольшим спросом среди украинских покупателей новых автомобилей, оказался и самым дорогим автомобильным брендом в мире.
Interbrand занимается оценкой брендов с 1988 года. При составлении рейтинга компания учитывает три основных фактора: финансовые результаты товаров и услуг, продаваемых под соответствующим брендом, влияние бренда на решения покупателей и его конкурентоспособность.Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей
Следует уточнить, что речь идет именно о стоимости бренда, а не о рыночной капитализации всей компании. Эти показатели могут существенно различаться, ведь оценка Interbrand отражает экономическую ценность торговой марки и её способность влиять на будущие доходы бизнеса.
Какие автомобильные бренды стали самыми ценными в 2026 году
По итогам рейтинга Best Global Brands 2026 в сотню самых дорогих мировых брендов вошли 13 автопроизводителей. Их оценка и изменения по сравнению с 2025 годом выглядят следующим образом:
- Toyota — 59,5 млрд долларов (−20 %).
- Mercedes-Benz — 40,8 млрд долларов (−19 %).
- BMW — 38,4 млрд долларов (−18 %).
- Hyundai — 25 млрд долларов (+2 %).
- Honda — 19,4 млрд долларов (−22 %).
- Tesla — 18,3 млрд долларов (−38 %).
- Ferrari — 17,7 млрд долларов (+15 %).
- Audi — 12,4 млрд долларов (−19 %).
- Porsche — 12,4 млрд долларов (−17 %).
- Volkswagen — 11,6 млрд долларов (−23 %).
- Kia — 8,8 млрд долларов (+3 %).
- BYD — 8,5 млрд долларов (+5 %).
- Nissan — 7,2 млрд долларов (−23 %).
Преимущество Toyota остается значительным даже после падения стоимости бренда на 20 %. Японскую марку оценили дороже, чем Tesla, Ferrari и Porsche вместе взятые. Mercedes-Benz и BMW также сохранили существенный отрыв от большинства конкурентов, хотя их стоимость за год сократилась почти на пятую часть.
Наибольшее падение показала Tesla, акции которой подешевели примерно на 38%. Среди других заметных неудачников оказались Volkswagen и Nissan, которые потеряли более 23% своей стоимости. Зато Ferrari продемонстрировала лучший рост среди автомобильных марок — почти на 15%. Положительные результаты также показали Hyundai, Kia и китайская BYD.
Особого внимания заслуживает BYD, которая стала самым ценным китайским автомобильным брендом в рейтинге. Несмотря на быстрый рост продаж электромобилей и гибридов, её бренд пока оценивается значительно дешевле, чем Toyota или традиционные немецкие производители автомобилей премиум-класса.
В общем рейтинге 100 самых ценных брендов мира автомобильные компании заняли следующие места:
- Toyota — 9-е место.
- Mercedes-Benz — 20-е место.
- BMW — 22-е место.
- Hyundai — 29-е место.
- Honda — 45-е место.
- Tesla — 50-е место.
- Ferrari — 51-е место.
- Audi — 65-е место.
- Porsche — 66-е место.
- Volkswagen — 71-е место.
- Kia — 87-е место.
- BYD — 89-е место.
- Nissan — 100-е место.
Для украинского автомобильного рынка эти результаты также интересны тем, что большинство представленных марок хорошо известны местным покупателям. В частности, Toyota, Škoda, Renault, Volkswagen, BYD и Hyundai входили в число лидеров продаж новых автомобилей в сентябре 2026 года. В то же время глобальная стоимость бренда не всегда соответствует его популярности в отдельной стране, поэтому место в мировом рейтинге не обязательно отражает реальный спрос в Украине.
Какой бренд стал самым дорогим в мире
Абсолютным лидером рейтинга Interbrand вновь стала Apple. Компания значительно опережает конкурентов, а стоимость её бренда оценивается более чем в полтриллиона долларов. В первую пятерку также вошли Microsoft, Google, Amazon и Samsung.
Десятка самых ценных брендов мира в 2026 году выглядит следующим образом:
- Apple — 514,6 млрд долларов (+9 %).
- Microsoft — 443,7 млрд долларов (+14 %).
- Google — 389,3 млрд долларов (+23 %).
- Amazon — 351,8 млрд долларов (+10 %).
- Samsung — 105,2 млрд долларов (+16 %).
- NVIDIA — 74 млрд долларов (+71 %).
- Instagram — 65,5 млрд долларов (+14 %).
- Coca-Cola — 60,3 млрд долларов (без существенных изменений).
- Toyota — 59,5 млрд долларов (−20 %).
- YouTube — 58,9 млрд долларов (+22 %).
Наибольший рост среди участников первой десятки продемонстрировала NVIDIA, стоимость бренда которой выросла более чем на 71 %. Это отражает укрепление позиций компании на фоне стремительного развития искусственного интеллекта и спроса на вычислительные мощности. Высокие темпы роста также продемонстрировали Google и YouTube.
Toyota стала единственным представителем автомобильной промышленности в первой десятке. Несмотря на значительное падение стоимости бренда, она по-прежнему опережает многие технологические, финансовые и промышленные компании. Результаты рейтинга при этом свидетельствуют о том, что технологический сектор все сильнее доминирует среди самых дорогих мировых брендов.