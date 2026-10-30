Обнародован рейтинг 100 самых ценных брендов мира: в топ-10 вошел лидер продаж автомобилей в Украине

Ежегодный рейтинг Best Global Brands 2026 показал существенные изменения в стоимости самых известных мировых брендов. Особенно заметным оказалось ухудшение позиций автомобильных производителей: девять из 13 представленных марок потеряли часть своей стоимости по сравнению с прошлым годом. В то же время японская Toyota сохранила лидерство среди автопроизводителей и осталась единственной автомобильной компанией в мировой десятке.

Интересно, что Toyota также лидирует на украинском рынке новых автомобилей. По данным ассоциации «Укравтопром», в сентябре 2026 года украинцы приобрели 898 новых автомобилей этой марки, а самой популярной моделью стал кроссовер RAV4. Таким образом, бренд, пользующийся наибольшим спросом среди украинских покупателей новых автомобилей, оказался и самым дорогим автомобильным брендом в мире.

Interbrand занимается оценкой брендов с 1988 года. При составлении рейтинга компания учитывает три основных фактора: финансовые результаты товаров и услуг, продаваемых под соответствующим брендом, влияние бренда на решения покупателей и его конкурентоспособность.

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Следует уточнить, что речь идет именно о стоимости бренда, а не о рыночной капитализации всей компании. Эти показатели могут существенно различаться, ведь оценка Interbrand отражает экономическую ценность торговой марки и её способность влиять на будущие доходы бизнеса.

Какие автомобильные бренды стали самыми ценными в 2026 году

По итогам рейтинга Best Global Brands 2026 в сотню самых дорогих мировых брендов вошли 13 автопроизводителей. Их оценка и изменения по сравнению с 2025 годом выглядят следующим образом:

Toyota — 59,5 млрд долларов (−20 %). Mercedes-Benz — 40,8 млрд долларов (−19 %). BMW — 38,4 млрд долларов (−18 %). Hyundai — 25 млрд долларов (+2 %). Honda — 19,4 млрд долларов (−22 %). Tesla — 18,3 млрд долларов (−38 %). Ferrari — 17,7 млрд долларов (+15 %). Audi — 12,4 млрд долларов (−19 %). Porsche — 12,4 млрд долларов (−17 %). Volkswagen — 11,6 млрд долларов (−23 %). Kia — 8,8 млрд долларов (+3 %). BYD — 8,5 млрд долларов (+5 %). Nissan — 7,2 млрд долларов (−23 %).

Преимущество Toyota остается значительным даже после падения стоимости бренда на 20 %. Японскую марку оценили дороже, чем Tesla, Ferrari и Porsche вместе взятые. Mercedes-Benz и BMW также сохранили существенный отрыв от большинства конкурентов, хотя их стоимость за год сократилась почти на пятую часть.

Toyota C-HR (второе поколение)

Наибольшее падение показала Tesla, акции которой подешевели примерно на 38%. Среди других заметных неудачников оказались Volkswagen и Nissan, которые потеряли более 23% своей стоимости. Зато Ferrari продемонстрировала лучший рост среди автомобильных марок — почти на 15%. Положительные результаты также показали Hyundai, Kia и китайская BYD.

Особого внимания заслуживает BYD, которая стала самым ценным китайским автомобильным брендом в рейтинге. Несмотря на быстрый рост продаж электромобилей и гибридов, её бренд пока оценивается значительно дешевле, чем Toyota или традиционные немецкие производители автомобилей премиум-класса.

В общем рейтинге 100 самых ценных брендов мира автомобильные компании заняли следующие места:

Toyota — 9-е место. Mercedes-Benz — 20-е место. BMW — 22-е место. Hyundai — 29-е место. Honda — 45-е место. Tesla — 50-е место. Ferrari — 51-е место. Audi — 65-е место. Porsche — 66-е место. Volkswagen — 71-е место. Kia — 87-е место. BYD — 89-е место. Nissan — 100-е место.

Для украинского автомобильного рынка эти результаты также интересны тем, что большинство представленных марок хорошо известны местным покупателям. В частности, Toyota, Škoda, Renault, Volkswagen, BYD и Hyundai входили в число лидеров продаж новых автомобилей в сентябре 2026 года. В то же время глобальная стоимость бренда не всегда соответствует его популярности в отдельной стране, поэтому место в мировом рейтинге не обязательно отражает реальный спрос в Украине.

Какой бренд стал самым дорогим в мире

Абсолютным лидером рейтинга Interbrand вновь стала Apple. Компания значительно опережает конкурентов, а стоимость её бренда оценивается более чем в полтриллиона долларов. В первую пятерку также вошли Microsoft, Google, Amazon и Samsung.

Десятка самых ценных брендов мира в 2026 году выглядит следующим образом:

Apple — 514,6 млрд долларов (+9 %). Microsoft — 443,7 млрд долларов (+14 %). Google — 389,3 млрд долларов (+23 %). Amazon — 351,8 млрд долларов (+10 %). Samsung — 105,2 млрд долларов (+16 %). NVIDIA — 74 млрд долларов (+71 %). Instagram — 65,5 млрд долларов (+14 %). Coca-Cola — 60,3 млрд долларов (без существенных изменений). Toyota — 59,5 млрд долларов (−20 %). YouTube — 58,9 млрд долларов (+22 %).

Наибольший рост среди участников первой десятки продемонстрировала NVIDIA, стоимость бренда которой выросла более чем на 71 %. Это отражает укрепление позиций компании на фоне стремительного развития искусственного интеллекта и спроса на вычислительные мощности. Высокие темпы роста также продемонстрировали Google и YouTube.

Toyota стала единственным представителем автомобильной промышленности в первой десятке. Несмотря на значительное падение стоимости бренда, она по-прежнему опережает многие технологические, финансовые и промышленные компании. Результаты рейтинга при этом свидетельствуют о том, что технологический сектор все сильнее доминирует среди самых дорогих мировых брендов.