Компания Honor объявила о начале международных продаж умных часов Watch 6 Pro, которые ранее были доступны только в Китае. Новинка уже доступна для предварительного заказа в ряде европейских стран и Великобритании. Главными особенностями устройства стали чрезвычайно яркий OLED-дисплей, расширенные возможности мониторинга здоровья и автономность до 18 дней. Модель также получила премиальный корпус из нержавеющей стали и керамики.

Экран с яркостью 5500 нит и более 120 спортивных режимов

Honor Watch 6 Pro оснащен 1,5-дюймовым двухслойным OLED-дисплеем Ultra-Bright Tandem Display с разрешением 466 × 466 пикселей. Его пиковая яркость достигает 5500 нит, тогда как предыдущая модель Watch 5 Pro обеспечивала до 3000 нит. Корпус часов изготовлен из нержавеющей стали марки 316L, а безель — из нанокристаллической керамики. Габариты устройства составляют 46,3 × 46,3 × 11,6 мм, а вес без ремешка — 50,9 грамма.

Для отслеживания состояния здоровья используется система Honor Intelligent Sense System, которая позволяет быстро измерять пульс, насыщение крови кислородом и уровень стресса. Функция Healthy Morning Report формирует утренние отчеты о качестве сна, запасе энергии организма и вариабельности сердечного ритма. Спортивные возможности охватывают более 120 режимов тренировок, включая бег, футбол и бадминтон. Также предусмотрены ИИ-тренер для бегунов, навигация с возвратом по маршруту и двухчастотная спутниковая система AccuTrack GNSS с поддержкой L1+L5.

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Автономность, водонепроницаемость и цены в Европе

Honor Watch 6 Pro оснащен аккумулятором емкостью 515 мА·ч, который обеспечивает до 18 дней работы в специальном энергосберегающем режиме. При обычном использовании производитель обещает примерно 10 дней автономной работы, а с постоянно активным дисплеем Always-On Display — до семи дней. Часы соответствуют стандартам защиты 5 ATM, IP68, IP69 и IP69K, поддерживают бесконтактные платежи через Fidesmo NFC и совместимы со смартфонами на Android 9.0 и iOS 15.1 или более поздних версиях. Также доступно одновременное получение уведомлений со смартфонов Honor и iPhone.

Европейским покупателям предлагают две версии часов. Черная модель с ремешком из фтореластомера стоит 379,90 евро (примерно 18 800 грн), а серебристый вариант со стальным браслетом — 429,90 евро (около 21 300 грн). В начале продаж действует скидка в 100 евро, благодаря которой цены снижаются до 279,90 и 329,90 евро соответственно, или примерно 13 900 и 16 400 грн.

Предварительные заказы начались 19 ноября, а первые поставки запланированы на 25–27 ноября в зависимости от страны. Акционные цены будут действовать до 31 декабря в Германии и Италии, а во Франции — до 7 декабря. Первые покупатели также могут получить дополнительный кожаный ремешок, наушники Honor Choice и годовой пакет сервисного обслуживания в зависимости от условий местной акции.