Casio сделала G-Shock в два раза легче: сталь, солнечное питание и водонепроницаемость до 200 метров

Casio пополнила серию G-STEEL новой моделью GST-B1000-2A, в которой сделана попытка совместить две обычно противоположные характеристики G-Shock: высокую защищенность и сдержанный дизайн, подходящий не только для спорта или активного отдыха.

Новинка получила стальной безель с чередованием шлифованных и полированных поверхностей. Синий циферблат изготовлен с использованием вакуумного напыления, благодаря чему его оттенок меняется в зависимости от освещения. На поверхности также сохранили характерный узор в виде кирпичной кладки — отсылка к первой модели G-Shock DW-5000C, выпущенной в 1983 году.

При этом Casio не превратила G-Shock в обычные металлические часы. Внутри используется конструкция Carbon Core Guard: модуль защищен корпусом из армированной углеродным волокном смолы, а внешний металлический безель принимает на себя часть ударных нагрузок. Часы сохраняют фирменную ударопрочность и водонепроницаемость до 200 метров.

Вес уменьшился более чем вдвое

Одной из самых заметных особенностей GST-B1000-2A стал ремешок.

Предыдущая версия GST-B1000D с полностью стальным браслетом весит 118 г. В новой модификации металлический браслет заменили мягким ремешком из биорезины, благодаря чему масса сократилась до 58 г — фактически более чем вдвое.

При этом размеры самого корпуса не изменились: 46,9 × 44,2 × 11,6 мм. Для G-Shock это относительно компактная конструкция, особенно с учётом металлического безеля и защищённого внутреннего модуля.

Заряжать от розетки не нужно

GST-B1000-2A оснащен системой Tough Solar. Солнечные элементы под циферблатом заряжают встроенный аккумулятор от света, поэтому регулярно подключать часы к зарядному устройству не требуется.

Есть и Bluetooth для подключения к приложению Casio Watches. Однако превращать G-Shock в полноценные умные часы производитель не стал. Подключение к смартфону используется в основном для автоматической корректировки времени, настройки функций, сохранения времени и местоположения, а также для поиска телефона.

Среди классических функций остались секундомер, таймер обратного отсчета, будильник, календарь и светодиодная подсветка Super Illuminator. Дисплея, уведомлений со смартфона, пульсометра или спортивных показателей здесь нет.

Это принципиально иной подход по сравнению с Apple Watch, Garmin или спортивными моделями самой компании Casio. GST-B1000-2A остаётся, прежде всего, традиционными часами, а электроника лишь упрощает их настройку.

В Великобритании компания Casio установила цену на новинку в 330 фунтов, что по текущему курсу составляет примерно 19,9 тыс. грн. Наряду с синей моделью GST-B1000-2A в продажу поступает модель GST-B1000-1A с таким же оснащением, но с черным циферблатом.

Таким образом, Casio фактически сделала G-STEEL менее массивными и более универсальными: металл и фирменная защищенность остались, но вес теперь ближе к обычным повседневным часам.