Casio зробила G-Shock удвічі легшим: сталь, сонячне живлення та захист до 200 метрів

Casio розширила серію G-STEEL новою моделлю GST-B1000-2A, яка намагається поєднати дві зазвичай протилежні характеристики G-Shock: високу захищеність і стриманий дизайн, придатний не лише для спорту чи активного відпочинку.

Новинка отримала сталевий безель із чергуванням шліфованих і полірованих поверхонь. Синій циферблат виготовлений із використанням вакуумного напилення, завдяки чому його відтінок змінюється залежно від освітлення. На поверхні також залишили характерний візерунок у вигляді цегляної кладки — відсилання до першого G-Shock DW-5000C, випущеного в 1983 році.

При цьому Casio не перетворила G-Shock на звичайний металевий годинник. Усередині використовується конструкція Carbon Core Guard: модуль захищений корпусом із армованої вуглецевим волокном смоли, а зовнішній металевий безель бере на себе частину ударних навантажень. Годинник зберігає фірмову ударостійкість і водозахист до 200 метрів.

Вага зменшилася більш ніж удвічі

Однією з найпомітніших особливостей GST-B1000-2A став ремінець.

Попередня версія GST-B1000D із повністю сталевим браслетом важить 118 г. У новій модифікації металевий браслет замінили м’яким ремінцем із біорезини, завдяки чому маса скоротилася до 58 г — фактично більш ніж удвічі.

При цьому розміри самого корпусу не змінилися: 46,9 × 44,2 × 11,6 мм. Для G-Shock це порівняно компактна конструкція, особливо з урахуванням металевого безеля та захищеного внутрішнього модуля.

Заряджати від розетки не потрібно

GST-B1000-2A використовує систему Tough Solar. Сонячні елементи під циферблатом заряджають внутрішній акумулятор від світла, тому регулярно підключати годинник до зарядного пристрою не потрібно.

Є і Bluetooth для підключення до застосунку Casio Watches. Однак перетворювати G-Shock на повноцінний смартгодинник виробник не став. Підключення до смартфона використовується переважно для автоматичного коригування часу, налаштування функцій, збереження часу та місця і пошуку телефона.

Серед класичних можливостей залишилися секундомір, таймер зворотного відліку, будильник, календар та світлодіодне підсвічування Super Illuminator. Екрану, сповіщень зі смартфона, пульсометра чи спортивних метрик тут немає.

Це принципово інший підхід порівняно з Apple Watch, Garmin або спортивними моделями самого Casio. GST-B1000-2A залишається насамперед традиційним годинником, а електроніка лише спрощує його налаштування.

У Великій Британії Casio оцінила новинку в 330 фунтів, що за актуальним курсом становить приблизно 19,9 тис. грн. Разом із синьою GST-B1000-2A у продаж надходить GST-B1000-1A з таким самим оснащенням, але чорним циферблатом.

Таким чином Casio фактично зробила G-STEEL менш масивним і більш універсальним: метал та фірмова захищеність залишилися, але вага вже ближча до звичайного повсякденного годинника.