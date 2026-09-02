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Casio зробила G-Shock удвічі легшим: сталь, сонячне живлення та захист до 200 метрів

Casio представила новий G-Shock GST-B1000-2A, який поєднує сталевий корпус із класичною витривалістю бренду. Завдяки новому ремінцю годинник важить лише 58 грамів.

Автор:
Andrew Orobets
Casio G-Shock GST-B1000-2A

Casio розширила серію G-STEEL новою моделлю GST-B1000-2A, яка намагається поєднати дві зазвичай протилежні характеристики G-Shock: високу захищеність і стриманий дизайн, придатний не лише для спорту чи активного відпочинку.

Контекст:

Новинка отримала сталевий безель із чергуванням шліфованих і полірованих поверхонь. Синій циферблат виготовлений із використанням вакуумного напилення, завдяки чому його відтінок змінюється залежно від освітлення. На поверхні також залишили характерний візерунок у вигляді цегляної кладки — відсилання до першого G-Shock DW-5000C, випущеного в 1983 році.

Casio G-Shock GST-B1000-2A

При цьому Casio не перетворила G-Shock на звичайний металевий годинник. Усередині використовується конструкція Carbon Core Guard: модуль захищений корпусом із армованої вуглецевим волокном смоли, а зовнішній металевий безель бере на себе частину ударних навантажень. Годинник зберігає фірмову ударостійкість і водозахист до 200 метрів.

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Вага зменшилася більш ніж удвічі

Однією з найпомітніших особливостей GST-B1000-2A став ремінець.

Попередня версія GST-B1000D із повністю сталевим браслетом важить 118 г. У новій модифікації металевий браслет замінили м’яким ремінцем із біорезини, завдяки чому маса скоротилася до 58 г — фактично більш ніж удвічі.

При цьому розміри самого корпусу не змінилися: 46,9 × 44,2 × 11,6 мм. Для G-Shock це порівняно компактна конструкція, особливо з урахуванням металевого безеля та захищеного внутрішнього модуля.

Casio G-Shock GST-B1000-2A

Заряджати від розетки не потрібно

GST-B1000-2A використовує систему Tough Solar. Сонячні елементи під циферблатом заряджають внутрішній акумулятор від світла, тому регулярно підключати годинник до зарядного пристрою не потрібно.

Є і Bluetooth для підключення до застосунку Casio Watches. Однак перетворювати G-Shock на повноцінний смартгодинник виробник не став. Підключення до смартфона використовується переважно для автоматичного коригування часу, налаштування функцій, збереження часу та місця і пошуку телефона.

Серед класичних можливостей залишилися секундомір, таймер зворотного відліку, будильник, календар та світлодіодне підсвічування Super Illuminator. Екрану, сповіщень зі смартфона, пульсометра чи спортивних метрик тут немає.

Casio G-Shock GST-B1000-2A

Це принципово інший підхід порівняно з Apple Watch, Garmin або спортивними моделями самого Casio. GST-B1000-2A залишається насамперед традиційним годинником, а електроніка лише спрощує його налаштування.

У Великій Британії Casio оцінила новинку в 330 фунтів, що за актуальним курсом становить приблизно 19,9 тис. грн. Разом із синьою GST-B1000-2A у продаж надходить GST-B1000-1A з таким самим оснащенням, але чорним циферблатом.

Таким чином Casio фактично зробила G-STEEL менш масивним і більш універсальним: метал та фірмова захищеність залишилися, але вага вже ближча до звичайного повсякденного годинника.

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