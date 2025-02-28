Характеристики Samsung Galaxy A56, A36 і A26 розкрито до прем’єри

Інсайдер Роланд Квандт опублікував докладні апаратні специфікації ще не представлених смартфонів Galaxy A26, 36 і 56. У всіх трьох смартфонів буде багато спільного: наприклад, захист від води, оптична стабілізація на основній камері та загартоване скло Gorilla Glass.

Згідно з джерелом, кожну з новинок виробник оснастить 6,7-дюймовим екраном Super AMOLED з роздільною здатністю 2340×1080 пікселів і частотою оновлення 120 Гц, акумулятором ємністю 5000 мАг і корпусом із захистом IP67. Усі пристрої також отримають головний модуль камери на 50 Мп з оптичною стабілізацією і діафрагмою f/1.8. А ось інші характеристики різняться.

Моделі Galaxy A56 інсайдер приписує процесор Exynos 1580 у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам’яті, захисне скло Corning Gorilla Glass Victus і чип eSIM. До складу блоку камер увійдуть ультраширик на 12 Мп і макромодуль на 5 Мп, а фронталка буде 12-мегапіксельною. Очікувана потужність зарядки – 45 Вт.

За продуктивність Galaxy A36 має відповідати процесор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, що працює за підтримки 6/8 ГБ оперативної пам’яті. Блок камер включатиме 8-мегапіксельний ультраширик і макромодуль на 5 Мп. Потужність підтримуваного блоку живлення – ті самі 45 Вт, що й у старшої моделі серії.

Під «капотом» Galaxy A26 має бути встановлений процесор Exynos 1380 разом із 6/8 ГБ оперативної пам’яті. Роздільна здатність фронтальної камери складе 13 Мп, макромодуля – 2 Мп. Очікувана потужність – 25 Вт. Відмінною рисою моделі може стати підтримка карти microSD, але при цьому лоток буде гібридним: доведеться вибирати між додатковою пам’яттю і другою SIM. Дата прем’єри і ціни смартфонів ще не оголошені.