Шолом Apple назвали гаджетом для порно

Американська телеведуча та актриса Джой Бехар розповіла, що вважає гарнітуру змішаної реальності Vision Pro від Apple підходящою тільки для перегляду порно. Про це вона повідомила на шоу The View, випуск опублікований на YouTube .

Свою думку про новий гаджет компанії з Купертіно 80-річна актриса висловила під час бесіди з телеведучою Вупі Голдберг . На її думку Apple Vision Pro навряд чи буде таким корисним у розвагах і в роботі, як запевняють топ-менеджери корпорації.

«На мій погляд, єдине, для чого це по-справжньому підходить, це для порно. Це б перенесло мене в сюжет подібного ролика», — сказала Бехар.

Ведуча припустила, що з їхньою допомогою могла б опинитися в ліжку з актором Джорджем Клуні . При цьому актриса відмітила, що загалом подібні технології швидше заважатимуть людству.

«Так ми ставатимемо ще самотнішими, ще більше часу проводитимемо наодинці з собою», — констатувала Бехар. Голдберг заперечила їй і нагадала про небажання користуватися смартфоном iPhone наприкінці 2000-х, коли гаджет тільки-но почав з’являтися у людей. Актриса зробила висновок, що дійсно з часом перейшла на мобільний пристрій від Apple.

Apple представила гарнітуру змішаної реальності Vision Pro увечері 5 червня у рамках конференції розробників Worldwide Developers Conference 2023.