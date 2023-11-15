Названо головну небезпеку секс-іграшок, про яку ніхто не думає

Учені розповіли про ризики, пов’язані з використанням секс-іграшок. Експерти обговорять результати дослідження на щорічній конференції Товариства аналізу ризиків 2023 року.

З’являється все більше досліджень про те, скільки частинок мікропластику потрапляє в організм людини. Тепер дослідники з Дьюка і штату Аппалачі вивчили джерело поглинання мікропластику, про яке багато хто навіть не подумав: інтимні іграшки.

Дослідження опубліковано в журналі Microplastics and Nanoplastics, а ризики, пов’язані з використанням інтимних іграшок, експерти обговорять на щорічній конференції Товариства аналізу ризиків (Society for Risk Analysis) 2023 року.

Більшість дорослих американців повідомляють, що використовували інтимні іграшки, які за своєю конструкцією взаємодіють з інтимними і проникними частинами тіла. Більшість людей у всьому світі не усвідомлюють потенційних ризиків, пов’язаних із різними девайсами. Саме на це звертають увагу дослідники, щоб споживачі могли приймати обґрунтовані рішення.

Вони вивчили потенційні ризики, пов’язані з чотирма типами доступних нині інтимних іграшок: ректальними плагами, намистинами, подвійними і зовнішніми стимуляторами. Результати засвідчили, що в порядку убування виділення мікро- і нанопластику плаги виділяли найбільше частинок, потім кульки, подвійні та зовнішні стимулятори.

Ще один елемент ризику, пов’язаний з мікропластиком в інтимних іграшках, – це фталати, які, як відомо, порушують роботу ендокринної системи. Їх виявили в усіх протестованих деайсах на рівні, який “перевищує попередження про небезпеку”.

“Ми стверджуємо, що, оскільки виміряна присутність фталатів у нашій невеликій вибірці перевищує межу впливу…, з погляду захисту громадського здоров’я розумно вивчати сценарії ризику і для інтимних іграшок”, – пишуть дослідники.