В мережу потрапило перше живе фото Google Pixel Fold 2

Нещодавно в мережу потрапило перше живе фото передбачуваного прототипу Google Pixel Fold 2, що демонструє значні зміни в дизайні порівняно з попередником.

На зображенні помітно, що камера отримала нову форму, відмінну від звичного довгого острівця камер, характерного для лінійки Pixel. Ця зміна може вказувати на прагнення Google до оновлення зовнішнього вигляду своїх пристроїв.

Крім того, зовнішній екран Pixel Fold 2 виглядає більш вузьким і довгим порівняно з широким форматом його попередника, що, ймовірно, розв’яже проблему з додатками, які відмовляються працювати в портретному режимі.

Хоча внутрішній екран на зображенні не видно, джерело стверджує, що він буде оснащений вирізом для селфі-камери у верхньому правому куті, на відміну від оригінального Pixel Fold, де камера розташовувалася в рамці.

Також повідомляється, що Pixel Fold 2 буде “досить тонким”, але при цьому збереже помітну складку на дисплеї.