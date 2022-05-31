Xiaomi Mi Band 7 дійсно чудовий, але преміальний Xiaomi Mi Band 7 Pro буде ще кращим

Здавалося б, Xiaomi Mi Band 7 – ідеальний фітнес-браслет. Але Xiaomi планує випустити модель ще крутіше. Мова про флагманський Xiaomi Mi Band 7 Pro.





За чутками, цю модель анонсують у червні чи липні. Одночасно з топовим камерофоном Xiaomi 12 Ultra. Головним нововведенням Xiaomi Mi Band 7 Pro є наявність GPS-модуля.

Також інсайдери стверджують, що Mi Band 7 Pro отримає акумулятор підвищеної ємності. Йдеться про 250 мА*год. Якщо не використовувати GPS, працювати новинка зможе довго. Точно не меше, ніж простий Mi Band 7. Розраховуємо на два тижні. З GPS, зрозуміло, у рази менше.

Які-небудь нововведення ще? Звісно! Збільшиться екран. Xiaomi Mi Band 7 має 1,62-дюймову AMOLED-панель. А у Mi Band 7 Pro буде, мабуть, 1,7-дюймова. З функцією завжди увімкненого екрана (Always-On Display).

Ціна? Дізнаємось. Але навряд чи більш ніж у 1,5 рази дорожче за Mi Band 7.