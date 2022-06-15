Vivo X80 Pro нарешті став доступним на європейському ринку: що треба знати про девайс

Смартфон, позбавлений недоліків, вже зовсім скоро потрапить на європейський ринок – Vivo X80 Pro невдовзі можна буде офіційно придбати в більшості країн.





Корпус смартфона виготовлено з преміальних матеріалів та оснащено вологозахистом за стандартом IP68. І передня, і тильна частини пристрою виготовлені з гартованого скла, що має захист від виникнення подряпин чи інших дефектів.

На відміну від китайської версії флагмана, що базується на потужному MediaTek Dimensity 9000, європейська конфігурація матиме Snapdragon 8 Gen 1. Об’єм оперативної та внутрішньої пам’яті є фіксованим та не має варіацій – 12 та 256 ГБ.

Флагман оснащено одним з найкращих на сьогодні екранів – Amoled-дисплей Samsung E5 з діагоналлю в 6,78 дюйма та роздільною здатністю Quad HD+. Оскільки такі характеристики потребують досить багато енергії, виробник передбачив динамічну частоту оновлення кадрів, яка допоможе зменшити витрати заряду в додатках, де плавність зображення не має значення.

Потужність та якість камери обумовлені прогресивними модулями: Samsung ISOCELL GNV 50 на 50 Мп зі світлосилою f/1.57, Sony IMX663 на 12 Мп f/1.85 з оптичним зумом та надширококутним 48-мегапіксельним об’єктивом.

Батарея на 4700 мАг підтримує швидку зарядку з потужністю в 80 Ватт та бездротову – в 50 Ватт.

Vivo X80 Pro є досить розвиненим і з точки зору мультимедіа – він має окремий Hi-Fi модуль, стерео динаміки, просунутий еквалайзер та безліч налаштувань відображення контенту. Водночас модель позбавлена роз’єму підключення дротової гарнітури. Ще одна особливість смартфона – ширший за інші конфігурації діапазон дії NFC.

Вартість пристрою та час надходження у продаж будуть різними для різних країн-отримувачів смартфона, наприклад, в Австрії він коштуватиме 1300 євро, а у Німеччині чи Італії ціна становитиме 1100 євро. Постачання також для різних регіонів будуть не одночасними, термін доставки заплановано протягом червня-липня.