Названо найгірший гаджет Apple 2022 року

Автори IT-порталу Digital Trends обрали найгірший гаджет компанії Apple , випущений у 2022 році. Ним, на думку редакції , став 13-дюймовий ноутбук MacBook Pro на базі чіпа M2.

Однією з причин попадання гаджета до антитопу став його застарілий дизайн, який Apple, як зазначають у Digital Trends, використовує протягом останніх шести років. Крім того, цей ноутбук не заслуговує на приставку Pro, яку зазвичай додають до назви техніки для «професіоналів». На думку журналістів, MacBook Pro 2022 року випуску не дуже відрізняється від «базового» MacBook Air, який працює на тому ж процесорі M2, але коштує на $100 дешевше.

“Цей ноутбук взагалі не повинен існувати… Неясно, для кого призначений цей гаджет, що робить його найгіршим продуктом Apple цього року“, – підсумували автори порталу.