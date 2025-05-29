Redmi K80 Ultra: доступний флагман виходить наступного місяця

Суббренд Xiaomi, Redmi, готується до релізу суперфлагмана K80 Ultra. Напередодні швидкого анонсу глава бренду Ван Тен розкрив у Weibo, що ціна новинки складе близько 3000 юанів — це приблизно $416.

Він також підкреслив, що Redmi K80 Ultra запропонує максимальну продуктивність за ці гроші і отримає металеву рамку з флагманськими характеристиками.

Згідно з витоками, Redmi K80 Ultra отримає 6,83-дюймовий плоский OLED-дисплей з роздільною здатністю 1.5K і ультразвуковим сканером відбитків пальців. В основі лежатиме чіп MediaTek Dimensity 9400+, а за автономність відповідатиме батарея на 7500 мАг з підтримкою зарядки на 100 Вт. Серед інших особливостей — основна камера на 50 Мп і захист від вологи IP68 і IP69.

Презентація Redmi K80 Ultra очікується в червні.