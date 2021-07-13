Названий ТОП кращих смартфонів Xiaomi за червень 2021 року

Спільнота Xiaomi взяла активну участь в опитуванні, в результаті чого визначився ТОП кращих смартфонів компанії за червень 2021 року. Голосування пройшло не без несподіванок, тому серед очікуваних фаворитів в список переможців «пробралися» і вельми середні по рейтингу моделі.





Детальніше про ситуацію

Голосування було проведено адміністрацією форуму XDA-Developers, серед претендентів відбирали телефони Xiaomi і її дочірніх організацій за різними показниками. Були визначені певні категорії, в які спочатку відбиралися моделі, після чого з фіналістів набирали кращих. Детальніше ситуація описана нижче.

Кращий геймерський смартфон. Дане звання отримав Redmi K40 Gaming Edition. Даний телефон відрізняється високими характеристиками в сфері продуктивності, а також великим екраном і зручним для управління тачскріном. В цілому, результат був зумовлений спочатку – ніхто не сумнівався в перемозі даного гаджета. Найоптимальніший телефон для недосвідчених користувачів. Тут аудиторія вибрала POCO M3, який за $150 пропонує акумулятор на 6000 мА * год, головний модуль на 48 і дисплей 1080p. Оптимальний вибір за розумну ціну. Економічний смартфон. Ним став Xiaomi: POCO X3 Pro, так як даний телефон пропонує практично ТОП-ову «начинку», включаючи SoC Snapdragon 860, при цьому коштує всього $250. Переможець в середньому ціновому сегменті. Тут пальму першості забрав Redmi Note 10 Pro, який коштує всього $300, пропонуючи технологічну «начинку» у вигляді 108-мегапіксельної камери, 120-герцевого AMOLED-дисплея і місткий батареї. Найкраща «розкладачка». У даній категорії перемогу здобув Xiaomi: Mi Mix Fold. Відмінністю телефону є те, що випускається він тільки для китайських користувачів, так що українці його можуть оцінити тільки в разі покупки через спеціальні майданчики, як «АліЕкспресс». Самий «масовий» телефон. «Робочою конячкою» серед інших телефонів назвали POCO F3. Телефон популярний всюди, а особливо – в Північній Америці. Та й за ціною та характеристиками його можна назвати оптимальним.

Найкращим телефоном серед всіх виявився Xiaomi Mi 11 Ultra. Його назвали «перлиною» сімейства Mi 11.