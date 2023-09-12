Українцям, які не заплатили за житло до 1 вересня, почали приходити платіжки зі штрафами

Державна податкова служба оголосила, що українці повинні були сплатити податок на нерухомість до 1 вересня, якщо їхня нерухомість перевищує встановлені ліміти. На тих, хто отримав податкові рахунки, але не сплатив, чекають штрафи.

Ключові моменти

Якщо вас оштрафували, але ви не отримали податкову квитанцію, ви не зобов’язані сплачувати штраф. Однак несплачені податки можуть накопичуватися до 1095 днів, що може збільшити ваше податкове навантаження в майбутньому.

Податки стягуються лише з площі, що перевищує встановлені “норми”. Хоча місцеві органи влади мають право змінювати ці норми, вони часто вирішують не робити цього, оскільки доходи надходять до державної скарбниці. Встановлені норми становлять

60 квадратних метрів для квартири

120 квадратних метрів для будинку

180 квадратних метрів для будинку і квартири

За кожен додатковий квадратний метр, що перевищує ці норми, стягується податок.

Ставка податку може сягати 1,5% від минулорічної мінімальної заробітної плати, яка становила 6 700 гривень. Це означає, що максимальний податок становить 100,5 грн за квадратний метр понад норму.

Об’єкти нерухомості, розташовані в зоні бойових дій або окупації, звільняються від сплати цього податку. Після отримання повідомлення про нарахування податку у вас є два місяці на його сплату.

Штрафи за несвоєчасну сплату є диференційованими:

до 5% від суми податку при затримці на 30 днів або менше

10%, якщо прострочення перевищує 30 днів.