В Україну прибула нова система ППО з Німеччини: на що вона здатна

Після масового ракетного обстрілу, Німеччина передала Україні комплекс IRIS-T. Також невдовзі країна отримає два комплекси NASAMS. Сьогодні першочерговою задачею для України залишається закриття неба. Країни Європи та США почали у пришвидшеному темпі постачати ППО та ракети до цих комплексів.

Звісно, подібної зброї потрібно більше і якнайшвидше. Це допоможе захистити мирні міста від високоточних балістичних ракет та врятує життя українцям. Поява в Україні новітніх систем протиповітряної оборони стратегічно важлива, адже це зброя натівського стандарту.

IRIS-T — це сучасний комплекс ППО, що виробляє Німеччина. Нічого новішого чи більш ефективного на озброєні у Бундесверу поки що немає. Ці установки виготовляли для захисту міст від ракетних атак. Де знаходиться ППО невідомо, інформацію про це уряд України не розголошує.

Німеччина офіційно повідомила про передачу зброї Україні 11 жовтня. Найближчим часом заплановано передачу ще трьох комплексів. Хоча країна має всі шанси збільшити кількість комплексів з 4 до 10.

Що відомо про IRIS-T

Комплекси працюють з ракетами типу «повітря-повітря» на малих дистанціях (20 км). Кожен снаряд має інфрачервоне самонаведення на ціль. За своєю конструкцією ракетний комплекс дещо схожий на японську систему ППО 04 ААМ-5.

Дальність пуску 25 км, а швидкість польоту ракет сягає 1020 м/с. IRIS-T потужніший за російські аналоги. Зброя натівського зразка може збивати БПЛА, ракети, літаки, вертольоти, крилаті та балістичні ракети. Встановлюють комплекси на MAN 8×8.

Відомо що ракети мають дуже складну та ефективну систему наведення на ціль. Навіть армія РФ цей факт визнає, хоча і говорить, що «Панцир» у чомусь кращі. Але поки що не говорить у чому саме. Адже IRIS-T може вражати у двічі більше цілей ніж російські ЗРК. Також комплекси оснащенні РЛС з радіусом дії 250 км.