Озвучено причини, через які смартфон може перестати включатися

Смартфон – шалено важливий гаджет для будь-якої сучасного людини. У багатьох користувачів на мобільних пристроях зберігаються не тільки номери телефонів, але і замітки, до них прив’язані банківські карти і все в такому дусі. Тому якщо смартфон різко перестає включатися – панікувати почне будь-хто. Перше, що потрібно зробити в такій ситуації – заспокоїтися, а потім прочитати нашу статтю, де ми розповідаємо про основні причини проблеми і про те, що робити в такій ситуації.





Розряд акумулятора

Так, банально, але цілком імовірно, що смартфон не включається через те, що він просто розрядився. Підключіть його до розетки за допомогою справного зарядного пристрою і перевірте через півгодини-годину.

Вийшла з ладу батарея

На жаль, в такому випадку своїми силами обійтися не вийде. Часи, коли замість поламаної батареї можна було купити нову в магазині стільникового зв’язку і самостійно встановити її, вже пройшли. Тепер у разі поломки АКБ залишається тільки звертатися в сервісний центр.

Зламалася кнопка включення

Один з варіантів, чому ваш телефон більше не включається. Ймовірно, що кнопка живлення просто перестала працювати. Визначити самостійно так це чи ні не можна, доведеться тільки звертатися до фахівців.

Зламався екран

Може бути таке, що смартфон включається, але ви цього не бачите через поламаний дисплея. Згадайте – чи не кидали ви гаджет останнім часом.

Може, перед тим як смартфон перестав включатися, його екран поводився дивно: рябив, був усіяний незрозумілими смугами і все в такому дусі.

Трапився програмний збій

Часто телефон перестає включатися через неполадки програмного характеру. У такій ситуації може допомогти скидання до заводських налаштувань. Затисніть клавішу живлення і кнопку гучності вниз, після чого виберіть у меню пункт wipe data / factory reset, а потім надайте підтвердження. Врахуйте, що після цього з накопичувача пристрою зникунуть абсолютно всі дані.

Гаджет вийшов з ладу

Якщо мобільний пристрій не включається після того, як ви його впустили на асфальт, в воду або вдарили – висока ймовірність, що вийшов з ладу будь-який з його компонентів. У домашніх умовах встановити пошкоджений елемент нереально. Не намагайтеся цим займатися, а відразу несіть девайс в сервісний центр.