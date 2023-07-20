Xiaomi 14 отримає Snapdragon 8 Gen 3: розкрита дата виходу

У нас вже була можливість познайомитися із зовнішнім виглядом Xiaomi 14 та деякими його характеристиками, а тепер настав час для більш детальної інформації.

Як і раніше, її джерелом є інсайдер Digital Chat Station із китайської соцмережі Weibo. В останньому посту він розповів, що Xiaomi 14 стане одним із перших смартфонів, оснащених процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Флагман дебютує наприкінці 2023 року, ймовірно – у грудні.

Китайці радикально збільшать обсяг пам’яті, буде доступно лише дві конфігурації на 512 ГБ та 1 ТБ. Перероблять і систему камер – флагман збереже основний модуль на 50 МП, але розмір матриці збільшиться з 1/1.49 до 1/1.28 дюйма, що покращить якість знімків при слабкому освітленні. Також у Xiaomi 14 з’явиться перископний зум-об’єктив, як у дорожчому Xiaomi 13 Ultra.

Смартфон має стати кроком уперед із погляду естетики. В даний час Xiaomi 13 може похвалитися найтоншими рамками серед смартфонів із плоским екраном на ринку, але ходять чутки, що iPhone 15 Pro Max має побити цей рекорд. Digital Chat Station не каже, чи будуть рамки Xiaomi 14 ще тоншими, ніж очікувані 1.55-міліметрові рамки у Apple, але вказує, що їх розмір стане одним із головних сюрпризів у новій моделі.