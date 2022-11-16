Флагманські смартфони на Android перейдуть на новий чіп з підтримкою 8K в 60 fps

Компанія Qualcomm офіційно показала свій найновіший мобільний процесор Snapdragon 8 Gen 2. Як повідомляє портал Videocardz , чіп стане основою флагманських смартфонів на мобільній ОС Android від таких виробників, як Honor, OPPO, Sony, Xiaomi та багатьох інших.

Зазначається, що у Snapdragon 8 Gen 2 вбудований восьмиядерний центральний процесор. У Qualcomm стверджують, що у новинки оперативна пам’ять на 35% швидше і на 40% енергоефективніша за попередника Gen 1.

Виробник чіпів також розповів, що в новий чіп вбудований ШІ-процесор Hexagon, який забезпечує в 4 з лишком рази вищу продуктивність смартфонів у порівнянні з їхньою минулою розробкою.

У смартфонах на Snapdragon 8 Gen 2 з’явиться можливість відтворення відео з роздільною здатністю 8K HDR на швидкості 60 кадрів в секунду. Мобільні платформи Snapdragon 8 Gen 2 будуть проводитися за техпроцесом 4 нм тайванської компанії TSMC.