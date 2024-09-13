Xiaomi 14T та 14T Pro показали наживо до анонсу

Очікується, що компанія Xiaomi проведе захід щодо глобального запуску нових флагманських смартфонів Xiaomi 14T і Xiaomi 14T Pro вже 26 вересня в Берліні. Однак за два тижні до передбачуваної події, в соцмережах з’явилися короткі ролики, що розкривають дизайн новинок.

У TikTok з’явилося коротке відео, що показує Xiaomi 14T і 14T Pro наживо. Через кілька годин ролик був видалений, але в мережі залишилися скріншоти. З того, що ми бачимо, можна зробити висновок про дизайн серії Xiaomi 14T. Судячи з усього, він не особливо зміниться, але острівці камери тепер виглядають більш спрощено.

Схоже, що Xiaomi 14T Pro став плоским, хоча торішня модель була злегка вигнутою.

Тепер залишається дочекатися офіційного анонсу Xiaomi наприкінці вересня.