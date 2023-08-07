Букмекери визначилися з фаворитом у поєдинку між Маском та Цукербергом

Бій Ілона Маска проти Цукерберга – жарт, який обидва мільярдери вирішили повернути до життя. Вони знову обмінюються взаємними підколами в соцмережах, а впевненості, що мордобій таки відбудеться, стає дедалі більше. Букмекери тим часом активно приймають ставки і вже визначились із фаворитом.

Шанси на перемогу явно на користь Цукерберга, їх оцінюють у 69%, а Маску віддають 31%, що залишився. Ймовірно, подібна перевага викликана різницею у фізичній формі. Цукерберг молодший, у свої 39 років він захоплюється єдиноборствами (бразильський джіу-джитсу), тоді як 51-річний Маск нічим не займається і почав наводити себе у форму зовсім недавно.

Однак на стороні Маска перевага в габаритах (188 проти 171 см), що він чудово розуміє. «Вагові категорії у ММА існують не просто так. Якщо бій вийде коротким, я можу виграти, і, напевно, програю, якщо бій раптом затягнеться» – розмірковує глава Tesla.

«Я піднімаю тяжкості весь день, готуючись до бою. Я не маю часу займатися спортом, тому я взяв гантелі з собою на роботу» – пише Маск. Також він повідомив, що трансляція бою пройде в X (Twitter), а всі виручені кошти спрямують на благодійність, щоби підтримати ветеранів.

Цукерберг, у свою чергу, каже, що готовий побитися будь-якого дня, і запропонував конкретну дату – 26 серпня. Щодо місця трансляції він порадив «використовувати надійнішу платформу, яка справді може збирати гроші на благодійність». Реакції у відповідь поки не було.