Яким смартфонами Xiaomi можна користувача для здійснення безконтактних платежів в Україні

Представники компанії Xiaomi розповіли, які з їх смартфонів можуть використовуватися для здійснення NFC-платежів в Україні. Список досить широкий, і якщо українцям ще довго чекати виходу MIU12.5, то деякі можливості апаратів китайської фірми використовувати можна вже зараз.





Список і подробиці

NFC – це сучасна технологія, яка дозволяє телефонам передавати дані безконтактно на невеликі відстані (до 10 сантиметрів). Якщо ваш смартфон підтримує дану опцію, то ви можете виконувати за допомогою неї безліч фінансових і світських дій – розплачуватися в магазинах, знімати гроші з картки, ідентифікувати особистість. Для цього необхідно просто піднести смартфон до спеціального зчитувача, тим самим підтверджуючи операцію.

Компанія Xiaomi випускає сучасні телефони, які оснащені найпередовішими технологіями, проте далеко не всі вони призначені для зовнішнього ринку. Тобто жителі країни деякими опціями користуватися у себе на батьківщині можуть, а за її межами ні. Однак смартфони з підтримкою NFC для глобального ринку виробляються, конкретно в Україні ви можете придбати такі варіанти.

У список телефонів Poco входять X2, F2 і X3 NFC і Pro, а також M3 Pro 5G. В Redmi перелік більше – в нього включені Note 8 і його про-версія, Note 9 і його варіації, Note 10, K20, 30, 40 і різні його модифікації. Найширший перелік за основою компанії – тут можна знайти Mi Note 10 і його варіації, Mi 2A, 3 і 5, Mi 10 з Pro, Ultra і S-версіями, Mi 11.

Тут вказані далеко не всі версії даних телефонів, список куди більш широкий, є, з чого вибирати.