Кім Чен Ин похизувався на фоні нової ядерної боєголовки

Урядове інформаційне агентство Північної Кореї опублікувало фотографії Кім Чен Ина під час інспекції ядерного арсеналу країни. Фотографії викликали значний інтерес у військових експертів, які вказують на конструкцію нової, меншої за розміром ядерної боєголовки, яку Північна Корея планує встановлювати на балістичних ракетах.

Дивлячись на події останніх тижнів, можна зробити висновок, що північнокорейський режим якимось чином прокинувся від зимової сплячки. Адже в Інтернеті можна було прочитати про подальші випробування балістичних ракет або випробування нової зброї, яка нібито здатна викликати “радіоактивне цунамі”. Це реакція, серед іншого, на спільні військові маневри США та Південної Кореї і ще один доказ того, що регіон Південно-Східної Азії є своєрідною геополітичною пороховою бочкою.

З іншого боку, останні новини з Північної Кореї стосуються ядерної зброї і, зокрема, нової боєголовки з таким навантаженням, яка привернула увагу військових експертів в Інтернеті:

North Korea reveals new – more compact – nuclear warhead design pic.twitter.com/sO1LUjhGLB — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) March 28, 2023

Нова головка дійсно невелика і на вигляд нагадує трохи …. супозиторій. Однак, як зазначає Демпсі, Північна Корея вже дещо звикла до незвичного вигляду свого ядерного арсеналу і, як ви можете бачити вище, країна демонструвала ядерні боєголовки у формі “диско кулі” або “кулака”. На жаль, окрім самої фотографії, мало що відомо про бойовий потенціал нової боєголовки. Відомо лише, що Кім Чен Ин наказав збільшити “виробництво ядерних матеріалів військового призначення”, щоб значно посилити ядерний потенціал своєї країни.